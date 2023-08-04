إصابة حداد مسلح تعدى عليه عامل ونجله بـ"خنجر" في بنها

أصيب شاب بالعقد الثانى من العمر بإصابات بالغة جراء مشاجرة مع عامل ونجله بسبب خلافات بينهما، تطورت من مشادة كلامية لمشاجرة تعدى فيها المتهمان على المجنى عليه بسلاح أبيض “خنجر”.

جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي، وألقت مباحث مركز شرطة بنها القبض على المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة.

وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع مشاجرة بين طرفين بإحدى قرى دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

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جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شاب يدعى احمد، 22 سنة حداد مسلح، مقيمة بإحدى قرى مركز بنها، بعدة طعنات نافذة بالجسد على اثر مشاجرة مع عامل ونجله بذات القرية لخلافات بينها.



جرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.