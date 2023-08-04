ورش تدريبية للحرف اليدوية بعنوان "كل يوم حرفة جديدة" بجامعة الوادي الجديد

نفذت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الوادي الجديد، العديد من الورش التدريبية للحرف اليدوية الحديثة تحت عنوان "كل يوم حرفة جديدة" ضمن إطار مبادرة "الطالب المنتج"، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على تعلم وإنتاج منتجات مبتكرة ومفيدة، وذلك في إطار دعم الشباب والحفاظ على كيان الأسرة.

ولاقى التدريب اهتمام عدد كبير من الطلاب والخريجين وطلاب من ذوي الهمم وبعض العاملين بالجامعة.

ورحب الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالمشاركين في ورش العمل التدريبية.

وأعرب عن سعادته وفخره بهم وأنهم جيل المستقبل محفزًا الجميع على الابتكار والإبداع وضرورة وأهمية تقديم الأفكار، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ العديد من الورش التى تساعد في إكساب المهارات وكيفية توليد الأفكار ودراسة مدى قابليتها للتطبيق.

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وافتتح الورشة الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة الذي أعرب عن أهمية الحرف اليدوية وإنها مشروعات مثمرة للطلاب ولريادة الأعمال وأنها ذو أهمية كبيرة في المجتمع، ومن الحرف اليدوية التي تم تدريب الطلاب عليها خلال الأسبوع الأول.

١_صناعة الاكسسوار.

٢_فن التريكو والمكرمية.

٣_الطارة والتطريز.

٤_صناعة مستلزمات عرائس بالورد.

٥_تصميم ديكور مناسبات.

٦-إعادة تدوير من اطارات السيارات.

٧-صناعة الشنط.

كما تم تدريب الطلاب علي تنفيذ دراسة الجدوى "نموذج العمل التجاري"، وقد بدأت الورش التدريبية من يوم الأحد ٣٠ يوليو وستستمر حتى يوم الخميس الموافق ١٠ أغسطس بالمبنى الإداري للجامعة، وما زال التدريب مستمر مع قبول مشاركين جدد،و تهتم وزارة التضامن الإجتماعي وجامعة الوادي الجديد بمبادرة الطالب المنتج وذلك لإعداد وتأهيل وتدريب الكوادر من طلاب وطالبات الجامعة بهدف تمكينهم اقتصاديًّا وخلق فرص عمل متنوعة والتأهيل لسوق العمل من خلال تنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتعرف على طرق ومصادر تمويلها.

يأتي التدريب في ضوء التعاون المثمر بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة الوادي الجديد وبرعاية كريمة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وتحت إشراف الدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي ومنسق عام وحدات التضامن الإجتماعي بالجامعات.