الجمعة 04 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

توقيع ومناقشة رواية "عسل السنيورة" بمبنى قنصلية الأربعاء المقبل

رواية عسل السنيورة،
رواية عسل السنيورة، فيتو

تنظم دار الشروق للنشر والتوزيع في تمام السابعة من مساء الأربعاء المقبل الموافق ٩ أغسطس الجاري، حفل توقيع ومناقشة لرواية "عسل السنيورة" للكاتب شريف سعيد، وذلك بمقر مبنى قنصلية بوسط القاهرة. 

 

رواية عسل السنيورة

من أجواء الرواية نقرأ: "لا أحد يعلم ماذا تواري له الأقدار، ورُبما في حياة كل منا قصة مثيرة لم تبدأ بعد!، هذا هو ما دار للزوجة العذراء «جوليا» التي جاءت الإسكندرية على متن مراكب الحملة الفرنسية عام ١٧٩٨، وإلى الأبد لم تعد إلى بلادها". 

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"من باريس إلى ريف المنصورة مرورًا بالقاهرة وحواف مكة، تدور أحداث قصتها التي حيكت بين ثلاث قارات خلال سنوات فارقتْ فيها الزوج إلى حضن الصديق، أنقذت «حُسنة» وهي عارية وسط الخلاء، منحتْ عذريتها إلى «فاطمة» بنت الغورية سترًا لها، ووقع في حبها شيخ العرب وهي معذبة صلعاء، ليُراق من جسدها في الطرقات العسل بمباركة من «أفروديت» إلهة الحب عند الإغريق!". 

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رواية عسل السنيورة دار الشروق للنشر شريف سعيد مبنى قنصليه الكاتب شريف سعيد

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