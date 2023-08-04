الأحد المنتظر، خبير يكشف تأثير قرار المركزي برفع سعر الفائدة في تداولات البورصة
جاء قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، مخالفًا لتوقعات عدد كبير من الخبراء الذين توقعوا تثبيت الفائدة إلا أن عددًا قليلًا من الخبراء كان يتوقع رفع أسعار الفائدة لعدة أسباب يرون فيها أمرا وجيها وضرورة تفرض نفسها.
من المنطقي أن يكون التأثير في مؤشرات البورصة المصرية ضبابي
ومن جانبه قال محمد أبو الوفا خبير أسواق المال لـ “فيتو”: جاء القرار بالزيادة في أسعار الفائدة نظرًا إلى ارتفاع معدلات التضخم غير المسبوقة، ومن المنطقي أن يكون التأثير في مؤشرات البورصة المصرية ضبابيًّا نظرًا لاعتماد سوق الأوراق المالية على إستراتيجيات وفلسفات خاصة تمكنه من التكيف مع الأحداث الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأشار إلى أنه قد لا تتأثر البورصة بالقرار بتداولات الأحد المقبل، على عكس إذا كانت اللجنة رفعت أسعار الفائدة بنسبة أعلى على سبيل المثال إلى 3% التي كانت بدورها ستجبر البنوك على إصدار أوعية ادخارية أعلى من 22 %، وهذا الأمر كان سيكون له مردود عنيف على أداء المؤشر الرئيسي بحركة التعاملات.
القرار اليوم مخالفا لعدد كبير من الخبراء
كما أوضح الخبير المصرفي هاني عادل إنه مع ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز حدود ال ٤٠%، وهى حدود مرتفعة لم نصل إليها منذ فترة كبيرة، فإن الأمر وضع لجنة السياسة النقدية أمام تحد كبير لمواجهة تلك الموجة التضخمية وتعويض المودعين خصوصًا مودعي القطاع العائلي عن تلك المعدلات المرتفعة للتضخم.
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