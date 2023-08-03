مصرع ثلاثيني في حادث تصادم بالوادي الجديد

لقي شاب ثلاثيني مصرعه، اليوم الخميس، في حادث تصادم بمركز بلاط في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب في حادث تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهم بطريق بلاط - موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح.

تبين وفاة " محمد سمير محروس" 33 سنة من مركز بلاط إثر تصادم سيارة ملاكي بموتوسيكل واشتعالهم بطريق بلاط - موط بالقرب من قرية الشيخ مفتاح، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بلاط العام تحت تصرف النيابة العامة.

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وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بلاط العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

صورة الشاب المتوفى