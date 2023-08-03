الجمعة 04 أغسطس 2023
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رياضة

الاتحاد السكندري يتعاقد مع لاعب منتخب الشباب لمدة 5 مواسم

الاتحاد السكندري,
الاتحاد السكندري, فيتو

الاتحاد السكندري، أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي إجراءات انتقال أحمد غنيم مواليد 1999، لاعب نادي سبورتنج وسموحة ومنتخب مصر للشباب السابق.

 

ويجيد أحمد غنيم اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع، وأنهى الاتحاد السكندري كافة الأمور المالية مع نادية السابق بعقد يمتد لخمس مواسم قادمة.

 

 

اعتمد مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري التشكيل الجديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024 بقيادة طارق العشري.

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تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق الاتحاد السكندري 

 

 طارق العشرى  مدير فني 
محمود عطا  مدرب عام 
أحمد العشرى مساعد مدرب 
أيمن بسيونى  مدرب حراس مرمى 
 دكتور عبد الحليم كامل مخطط أحمال 
 دكتور عمر عبد الرحمن   محلل أداء  
 إيهاب جابر  مدير شئون لاعبين  
سمير محجوب  مدير إداري  
 يحيى فضل  إداري  
الدكتور عمرو الأشلم طبيب 
الدكتور محمد عبد الفتاح أخصائى تأهيل وإصابات 
إسلام السيد ( مدلك )   محمد حسن ( مدلك ) محمد حسنين ( مدلك )

 

 

وأتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اتفاقه مع طارق العشري لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي 2023_2024.


وعقد رئيس النادي جلسة مع طارق العشرى عقب تفويضه من مجلس الإدارة  للاتفاق على كافة  التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

 

وأكد طارق العشرى خلال جلسة توقيع العقود والتي جمعته برئيس النادى على كامل تقديره واحترامه لجماهير نادى الاتحاد السكندرى العظيمة وأنه كابن من أبناء نادى الاتحاد السكندرى أسعده التعاقد مع زعيم الثغر وقيادة هذا الصرح الرياضى العريق في الموسم الجديد متمنيًا من جماهير زعيم الثغر الدعم والمساندة لفريقها فهى كانت وستظل العنصر الأبرز داخل منظومة كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى.

رحيل زوران مانولوفيتش

وأعلن نادي الاتحاد السكندري رحيل مدربه الصربي زوران مانولوفيتش بعد عام واحد قضاه مع الفريق السكندري.

ونشر نادي الاتحاد السكندري بيانا رسميا عبر فيس بوك أتى كالتالي: "بناءً على رغبته وإصراره على الرحيل.. الاتحاد السكندرى يوجه الشكر للصربي زوران على الفترة التي قاد فيها فريق الكرة".

 

ونجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي في التعاقد مع هاني الطامي لاعب نادى المنصورة، تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

 

الاتحاد السكندري يضم هاني الطامي


وقام هاني الطامى والذى يُجيد اللعب فى مركز لاعب الوسط بالتوقيع علي عقد يمتد لخمس مواسم قادمة.


أتم نادي الاتحاد السكندري تعاقده مع الثنائي عمرو صالح وإسلام محمد زيادة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


ووقع عمرو صالح لاعب وادي دجلة عقود انتقاله للفريق السكندري، علما بأنه خاض 23 مباراة في دوري القسم الثاني خلال الموسم الماضي وسجل 3 أهداف.

 

كما وقع إسلام محمد زيادة عقود انتقاله لزعيم الثغر في حضور محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري.

وسبق لإسلام زيادة اللعب في صفوف الثلاثي إنبي وبني عبيد والقناة.

وكان الاتحاد السكندري قد ضم في وقت سابق الثنائي سيف تقا مدافع سيراميكا كليوباترا السابق وهاني الطامي لاعب المنصورة.

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الاتحاد السكندري محمد مصيلحي احمد غنيم نادي سبورتنج منتخب مصر للشباب

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