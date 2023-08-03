انطلاق افتتاح مهرجان الصيف الدولي للفنون بمكتبة الإسكندرية

بدأت، منذ قليل، فاعليات افتتاح مهرجان الصيف الدولي للفنون في دورته العشرين بمكتبة الإسكندرية.

ويحيي حفل الافتتاح فريق مسار إجباري على المسرح المكشوف بالساحة الخارجية لمكتبة الإسكندرية.

وشهد حفل الافتتاح إقبالا جماهيرا كبيرا حيث تخطت أعداد الجمهور الثلاثة آلاف.



وتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون دورة المهرجان هذا العام خلال الفترة من 3 أغسطس حتي 1 سبتمبر، باختيار نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا.

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ويشارك في المهرجان الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار هاني شنودة، والفنان علي الحجار، والفنان هشام عباس، والفنانة دينا الوديدي، وفرق: المولوية، ومسار إجباري، وصحبة السمسمية، وغيرهم.

كما يقدم المهرجان في دورته هذا العام عددًا من الورش الفنية التي يشرف عليها نخبة من الفنانين والكتاب والمثقفين، ويشارك بها عددًا كبيرًا من الشباب من مختلف محافظات مصر.



ويهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة، كما يدعم بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم.