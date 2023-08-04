الجمعة 04 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يعلن وظائف قيادية بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز وظائف قيادية وإشرافية  بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

الوظائف المطلوبة

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم عن أبرز الوظائف المطلوبة تشمل ما يلي رئيـس الجهـاز التنفـيذى لمياه الشرب والصرف الصحـي.

تقــع هـذه الوظيفـة على قمة وظائف الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويختص شاغلها ببحث وإقتراح ورسم السياسات والخطط الفنية والتمويلية للمشروعات الخاصة بمياة الشرب والصرف الصحي ويشرف على تنفيذها مع التنسيق بينها وبين خطط الجهات المختلفة المتداخلة مع مشروعات الجهاز.

 كما يشرف على جميع وحدات الجهاز وإصدار القرارات اللازمة بما يكفل تحقيق أعلى كفاءة في العمل ويقوم تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة من السلطات المختصة والمتعلقة بتنفيذ مشروعات المياة والصرف الصحى للقاهرة الكبرى والإسكندرية والجيزة والقليوبية وما يسند للجهاز من مشروعات أخرى ويتاكد من أن التنفيذ يتم وفقًا للتوقيتات المحددة له ويمارس السلطات والأختصاصات المفوضة من السلطات الأعلى ويمارس سلطة رئيس الجهاز المنصوص عنها باللوائح والقوانين الصادرة بشأن العمل ويمثل الجهاز فى التعاقدات مع الجهات الخارجية في المشروعات التي تخص الجهاز واعتماد القرارات الصادرة التي تسير العمل بالجهاز وإعداد مشروع مقترح الموازنة الأستثمارية ومناقشتها مع الجهات المختصة ويمثل الجهاز في إعداد الدراسات الخاصة بالقروض والمنح ومناقشتها مع الجهات المانحة وتشكيل اللجان التي ترتبط بأعمال معنية وإعتماد قراراتها ويعمل شاغــل الوظيفــة تحت التوجيه الإدارى العام للدكتور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

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المهارات المطلوبة للتقدم للوظيفة 

وعن المهارات المطلوبة تضمنت ما يلي القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال الوظيفة، وإجادة إحدى.
اللغات الأجنبية، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل واجتياز التدريب
اللازم فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقًا لاحكام القانون (81) لسنة 2016 ولاتحتــه التنفيــذيــة والقدرة على القيادة والتوجيه والتخطيط والمتابعة وحل المشكلات وإتخاذ القرارات.

وقضاء مدة بينية قدرها عام على الأقل فى وظيفة من المستوى الأدنى له مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها تسعة عشر عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

 

المستندات والأوراق المطلوبة 

وعن المستندات المطلوبة بيان الحالة الوظيفية معتمدا ومتضمنًا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية، واى بيانات أخرى للمتقدم مدعومة بالمستندات الدالة على ذلك 
2ـ الرقم القومــــــــــــــــــــي
3ـ عدد (6) صور شخصية مقاس 4×6
4ـ بيان إنجازات وإسهامات المتقدم فى الوحدة التي كان يعمل بهـــــــا
5ـ مقترح لتطوير الوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية لتحسين ـدائها وتطوير أنظمتها مرفق به 

وتقدم الطلبــات بالــيد أو بالبريـد الموصى عليه بعلم الوصول برسم  الدكتورة مهندسة / رئيس القطاع رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القياديـة بالمستوى الوظيفي (الممتازة) وذلك لمدة شهر من تاريـخ النـشر يـوم الثلاثاء الموافق 1/8/ 2023 بمقــر الوزارة الكائن بالعاصمة الإدارية الجديدة
ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الـــميعاد  واخر موعد للتقديم 31 أغسطس الجاري.

 

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الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور صالح الشيخ المجتمعات العمرانية المركزي للتنظيم والادارة مشروعات المياه والصرف الصحي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وظائف قيادية

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