الجمعة 04 أغسطس 2023
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محافظات

إعدام أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالوادي الجديد

ضبط مواد غذائية فاسدة،
ضبط مواد غذائية فاسدة، ڤيتو

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية من محلات الجزارة والرياشات، خلال الساعات الماضية؛ للتفتيش على المعروضات ومدى صلاحيتها والمخزون في تلك المنشآت للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور ناجى محمد عوض مدير عام مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، في بيان له اليوم الخميس، إلى المرور والتفتيش على محلات الجزارة والرياشات بلجنة من الدكتور عمرو محمود عطية مدير إدارة المجازر والتفتيش
والدكتور عمرو إبراهيم محمد رئيس قسم التفتيش.
 

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وأوضح مدير عام الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 كيلوجرام لحمة رأس متغيرة فى الخواص واللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 2 كيلوجرام أحشاء داخلية (ممبار) متغيرة فى الخواص واللون والرائحة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة للاطلاع والتصرف.

وأكد الدكتور ناجي عوض استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظًا علي الصحة العامة للمواطنين، كما يهيب بالمواطنين بتحري الدقة في شراء المنتجات الغذائية، والتأكد من المصادر الموثوقة لها، ومن تاريخ صلاحية المنتجات، والإبلاغ عن أي مصدر يقوم بتجارة المنتجات الغذائية المخالفة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الوادي الجديد.

ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة الإنسان وتسعى جاهدة للوصول لمجتمع صحي خالٍ من الأمراض مشيدًا بمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية 100 يوم صحة والتي تهدف إلى التوسع في توفير الخدمات الصحية المتنوعة وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لضمان إتاحة الخدمات الصحية والعلاجية بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة بجانب شن الحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار دور مديرية الطب البيطري الرقابي للحفاظ على صحة صحة المواطنين وبتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتكثيف حملات الرقابة والمرور على الأسواق؛ للتأكد من صلاحية وسلامة كافة السلع الغذائية حفاظًا على صحة المواطنين، وتعليمات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

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ضبط مواد غذائية فاسدة مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد محافظة الوادى الجديد إعدام مواد غذائية فاسدة غير صالحة للاستهلاك الادمي

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