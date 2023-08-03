الجمعة 04 أغسطس 2023
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حوادث

هل تختلف عقوبة التحرش بالإناث عن الرجال؟ قانوني يجيب

التحرش بالرجال، فيتو
التحرش بالرجال، فيتو

اعتادنا على سماع مصطلح التحرش بالإناث، ولكن مع زيادة وسائل التواصل الاجتماعي ظهر مصطلح  وهو التحرش بالرجال، فما هو التوصيف القانوني للتحرش بالرجال؟ وهل عقوبته تختلف عن عقوبة التحرش بالإناث؟

 

يقول ميشيل حليم المحامي: يختلف التحرش عن هتك العرض في وصف وعقاب الجريمة، موضحا جريمة هتك العرض جناية معاقب عليها بالسجن أما التحرش جنحة ويعاقب عليها بالحبس أيضا.

 

وأوضح أن التحرش أو جريمة التعرض لشخص علي وجه العموم، كانت في أول الأمر مسماها التعرض لأنثى ثم تطور المشرع بعد وقائع التحرش بميدان التحرير عام ٢٠١٤ بمرسوم بقانون رقم ٥٠ لسنة ٢٠١٤ لتصبح جريمة التعرض لأنثى مسماها التعرض لشخص علي وجه العموم ذكر كان ام أنثى بإضافة نص المادة ٣٠٦ مكرر آ و٣٠٦ مكرر ب.

 

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وأضاف: عقوبة هنا التعرض للذكر أو للأنثى لو كان الهدف منها الحصول على منفعة جنسية بالحبس مدة تصل لـ ٤ سنوات سواء كان التعرض أو التحرش في مكان خاص أو عام، وتضاعف العقوبة طبقا لنص المادة ٢٦٧ عقوبات إن كان الجاني من أصول المجني عليه أو كان من القائمين على التربية أو من لهم سلطانا  وظيفيا على المجني عليه.

 

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