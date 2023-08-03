سيجارة حشيش تدفع فني ألوميتال إلى القتل.. اتهم الضحية بإقامة علاقة غير شرعية مع زوجة والده.. وسرق 170 جنيها من منزل المجني عليه

كمثل بدايات الكثير من الجرائم، تعاطى المتهم سيجارة حشيش وقدم على ارتكاب جريمته، التي قادته لطبلية عشماوي بـ إحالة أوراقه لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، بتهمة التعدي على شخص بالعمرانية بآلة حادة، ولفظ المجني عليه على إثرها أنفاسه الأخيرة، وهذا بسبب شك الجاني في وجود علاقة بين المجني عليه وزوجة والده.

داخل أحد منازل منطقة العمرانية بالجيزة، تعاطى فني ألوميتال ٢٧ سنة الحشيش، وبقي مفعول هذا المخدر مستمرا، وقد راودته هواجس غير حقيقية أو واقعية وهيأ له تفكيره أن زوجة والده على علاقة بأحد الأشخاص، فخرج من منزله غير متزن قاصدا منزل المجني عليه محمد طه.

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وما إن وصل المتهم إلى منزل المجني عليه تخفى في أحد أركان المسكن، حتى استطاع أن يظفر بالمجني عليه، وتعدى عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات على رأسه، ولم يكتفِ المتهم بذلك فقد فتش منزل المجني عليه بعد قتله، واستولى على مبلغ مالي، قدره ١٧٠ جنيها، وفق ما كشفه في التحقيقات، وفر هاربا بالمسروقات، حتى تمكنت القوات الأمنية من القبض عليه.

تقرير الصفة التشريحية عن إصابات المجني عليه

كشف تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه إصاباته بعدة ضربات على رأسه بأداة حادة، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

الاتهامات الموجهة للمتهم في القضية

ووجهت جهات التحقيق للمتهم جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بين المجني عليه وزوجة والده.

كما وجهت له جنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأيضا وجهت للمتهم جريمة أحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

كما وجهت جهات التحقيق للمتهم جريمة إحراز بقصد التعاطي مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وقضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب الجيزة، في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، بإحالة أوراقه لفضيلة المفتي بتهمة قتل شاب بـ العمرانية؛ بسبب شكه في علاقة الضحية بزوجة والده، إلى فضيلة المفتي، لأخذ رأي الشرع في إعدامه، وحددت جلسة ٧ أغسطس الجاري للنطق بالحكم.

إحالة أوراق متهم بقتل شاب في العمرانية للمفتي

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم في القضية رقم 11730 لسنة 2022، جنايات العمرانية رقم 4722 لسنة 2022، كلي جنوب الجيزة، أحمد.ص 27 سنة، فني ألوميتال، في ليلة 13 أغسطس 2022 بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، قتل المجني عليه محمد طه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لمظنته في علاقة بينه وزوجة والده ورغبة في سرقته؛ وما أن ظفر به بمسكنه حيلة علاقة وجود تعدى عليه بأداة، مسددا إليه عدة ضربات برأسه؛ فأحدث ما ألم بـه مـن إصابات إبانها تقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية محل الوصف السابق بجنحة سرقة هي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المبلغ المالي المبين قدرا بالأوراق، والمملوك للمجني عليه محمد طه محمد حسن بأنه وعقب قتله له بعد أن فتش عن مراده حتى استولى عليه، وكان ذلك من مسكنه ليلا ثم فَرَّ بالمسروقات هربا على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز أداة قطع حديدية، استخدمها في التعدي على المجني عليه بالجريمة محل الوصف السابق بغير مسوغ قانوني، وفي غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.