الأوقاف تعلن أماكن الدورة التدريبية الأولى للعمال الجدد 2023

نشرت وزارة الأوقاف أماكن انعقاد الدورة التدريبية للمجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل.

وأوضحت أنه على كل منهم أن يتوجه إلى مقر التدريب المحدد يوم الأحد القادم 6 أغسطس 2023م، مشيرة إلى أن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.



وللاطلاع على أسماء المجموعة الأولى من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل، اضغط على الرابط التالي:

Advertisements

وأعلنت وزارة الأوقاف أن آخر موعد لتقديم مسوغات التعاقد في مسابقة العمال لعام 2022م لمن تخلفوا عن تقديم مسوغات التعاقد هو يوم الأحد القادم 13 أغسطس 2023م، مشيرة إلى أن من يتخلف عن هذا الموعد يعد متنازلًا عن التعاقد وليس له الحق في المطالبة بإجراء التعاقد.

وأوضحت أن من لم يتقدموا بأوراقهم هم:

1. محمد فرحات عبد الجليل محمود - الاسكندرية

2. طارق عبد الستار فرج احمد - الاسكندرية

3. يوسف مصطفى ابوزيد عمر - أسيوط

4. احمد غريب حسين رشوان - أسيوط

5. عمر سيد احمد حسن - أسيوط

6. احمد مكرم عباس كامل عبد المعطي - أسيوط

7. السيد الأمير السيد محمد - الاقصر

8. احمد السيد مسعد محمد - البحر الأحمر

9. محمود شعبان عطيه عيد - البحيرة

10. وليد عبد الله قاسم عبدالله - البحيرة

11. احمد صلاح مبارك عبدالغنى الشاذلى - البحيرة

12. شعبان محروس محمد دسوقى - البحيرة

13. هشام على احمد الزراع - البحيرة

14. شريف ابراهيم عبد الرسول السيد - البحيرة

15. عبده حسن اسماعيل حسن ابراهيم - البحيرة

16. نادر السيد حسن ابراهيم - البحيرة

17. مصطفي احمد اسماعيل ابو مصطفى - البحيرة

18. احمد حسن منصور حسن الدومي - البحيرة

19. احمد عبد العال عوض الله عبد العليم - بني سويف

20. عبد الرحمن عويس ابراهيم علي - بني سويف

21. محمد فوزي الأسمر هلال - جنوب سيناء

22. اسامه على عبد الواحد زهران - جنوب سيناء

23. كريم محمد نصر عبد الله - الجيزة

24. محمد سيد قرني احمد - الجيزة

25. صابر عبد الرحمن حامد عبد الرحمن الشهاوي - الجيزة

26. محمود رضوان عبد الرحمن احمد - الجيزة

27. احمد حسن احمد الحسينى - الدقهلية

28. رمضان عبدالرحيم رمضان محمد - الدقهلية

29. محمود السيد محمد محمد السيد العدل - الدقهلية

30. علي سامي محمد علي الجندي - الدقهلية

31. حسن عبده محمد عبده - الدقهلية

32. محمد عبدالرحمن السيد محمد - سوهاج

33. احمد محمد احمد مزيد - سوهاج

34. احمد عبده عبد الله - سوهاج

35. احمد عبد النبي بدوي السيد احمد - الشرقية

36. محمد ابراهيم عبد الحميد حسن - الشرقية

37. محمد يحي عبد الله حسانين بدران - الشرقية

38. احمد السيد حسن عرفات - الشرقية

39. كريم اسماعيل محمد محمود - الشرقية

40. محمد السيد جمعه حسن عبيري - الشرقية

41. محمود نبوي محمود محمود ناصف - الشرقية

42. محمود محمد أحمد محمد محمد - الشرقية

43. محمود صبحي محمد البدي - الشرقية

44. محمد جميل أحمد محمد - الشرقية

45. ايمن زكي محمد ابراهيم سالم - الشرقية

46. محمود محمد عبد الله محمد حسن - الشرقية

47. الهادي عبد الحميد محمد الهادي محمد - الشرقية

48. محمد ايمن محمد عامر يونس - الغربية

49. عبدالعاطى جلال إبراهيم على - الغربية

50. احمد حسنى سلامه شاهين - الغربية

51. عبد العزيز إبراهيم عبدالعزيز على سمك - الغربية

52. مختار محمد ابراهيم على جمعة - الغربية

53. احمد صالح محمود صالح - الغربية

54. ياسر ناصر فتحى مصطفى - الفيوم

55. محمد عيد سنوسى مبارك - الفيوم

56. مصطفى حمدي سلامه محمد - القاهرة

57. محمد عبد العزيز محمد بيومي - القليوبية

58. محمود محمد احمد محمد متولي - القليوبية

59. حمدى محمود عباس السيد - قنا

60. محمود فرج على فرج - قنا

61. احمد حسن صديق سالمين - قنا

62. محمود تمام ابوالوفا دردير - قنا

63. ابوزيد فادي أبوزيد عباس - قنا

64. عمر عزت ابو الفضل عبد المتجلي - قنا

65. محمد عبدالجليل محمد عبد الله - قنا

66. عمر محمود إبراهيم أحمد - قنا

67. احمد خيرى عبد الشافى بكرى - قنا

68. محمد محمود بهلول محمد - قنا

69. حسام منصور محمد عبدالله - كفر الشيخ

70. فتحى عوض السيد عوض - كفر الشيخ

71. مصطفى محمد محمد اسماعيل عبد الحكيم - كفر الشيخ

72. عماد محمد سعد محمد محمد - كفر الشيخ

73. حسن عيد سالم محمد - كفر الشيخ

74. عبد الله عجمي قرني محمد - كفر الشيخ

75. محمد احمد عربى عبدالله - مطروح

76. اسلام جبر جبر أبو ظلام - المنوفية

77. محمد جمال الدين إبراهيم موسى - المنوفية

78. محمد حماد محمد الشاذلي - المنوفية

79. أحمد عبد القادر محمد حسن - المنيا

80. أحمد مهدي محمد عبد الوهاب - المنيا

81. صابر محمد عبد الجواد علي - المنيا

82. ماضي متولى عبدالله عبد العال - الوادي الجديد

83. محمد كمال محمد صالح - الوادي الجديد

84. أحمد خضر عبد الجليل يونس - الوادي الجديد

85. طه اسماعيل احمد محمد - الوادي الجديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو ، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل: الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.