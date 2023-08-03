لأول مرة، مقرأة كبار القراء من مسجد عمرو بن العاص

تعقد وزارة الأوقاف يوم الاثنين القادم 7 أغسطس 2023م مقرأة كبار القراء المرتلة برواية حفص عن عاصم لأول مرة من مسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالقاهرة.

ويشارك في المقرأة أعلام القراء برئاسة فضيلة القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني، والقارئ الشيخ إبراهيم راشد، والقارئ الشيخ إبراهيم الفشني، والقارئ الشيخ محمود محمد الصعيدى، والقارئ الشيخ حسن الدشناوي وإشراف فني للشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وستبدأ القراءة من أول سورة الطور.

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وأصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة (رؤية) للفكر المستنير، الإصدار الستين من سلسلة "رؤية" باللغة العربية، وهو كتاب: " في رحاب أسماء الله الحسنى " من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وهذا الكتاب يقدم عرضًا ميسرًا لأسماء الله الحسنى وبيان معانيها، قصد التماس بركتها، وذكره سبحانه وتعالى بها، والعمل بما يتضمنه كل اسم منها، من منطلق قول نبينا (صلى الله عليه وسلم): " إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ "، ويبين أن الإيمان بأسماء الله الحسنى جزء لا يتجزأ من إيماننا بالله(عز وجل)، فمعرفة الله تقتضي معرفة أسمائه الحسنى وفهم معانيها، يقول (عز وجل): " وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا"، ويقول سبحانه وتعالى: " فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "، ويقول سبحانه وتعالى: " فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ "، ويقول (عز وجل): " وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ".

كما صدر حديثًا عن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بجمهورية كازاخستان كتاب: "الفهم المقاصدي للسنة النبوية" للأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف باللغة الكازاخية.

الهدف من كتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية

وقال وزير الأوقاف إن الكتاب يهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية فهم المقاصد الكلية للتشريع بصفة عامة، وضرورة فهم مقاصد السنة النبوية المشرفة بصفة خاصة، وفهم مقاصد كل نص أو مجموعة نصوص مترابطة في ضوء غايتها العليا مع ضرورة مراعاة ظروف الزمان والمكان وأحوال الناس وأعرافهم وعاداتهم عند قراءة النص وفهم معانيه أو استنباط بعض الأحكام الجزئية فيه.

وأشار إلى أن الكتاب يقدم قراءة عصرية لنماذج مختارة من السنة النبوية المشرفة بما يؤكد أننا في حاجة ملحة إلى قراءات جديدة لمعظم نصوص السنة المشرفة المطهرة في ضوء واقعنا الراهن ومتغيراته ومستجداته.

ويكشف الكتاب أن بعض علمائنا الأوائل قد تنبهوا إلى أهمية التجديد ومراعاة متغيرات الزمان والمكان وفرقوا بين الثابت والمتغير، وبين النص وشروحه، وكانوا أوضح رؤية، وأكثر وعيا وشجاعة وإقداما على التجديد من كثير من علماء عصرنا.