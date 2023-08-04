لم تحظ منطقة في العالم بمثل ما حظيت به منطقة سانت كاترين من تبجيل وتقديس من كل الديانات في العالم حيث شهدت تجلي الرب سبحانه وتعالى علي أحد جبالها كما شهدت بناء دير سانت كاترين أحد أقدم الأديرة في العالم بحسب مؤرخين وروايات تاريخية كما عرفت مقامات وأضرحة لأولياء الله الصالحين احتضنهم ثراها، كما احتوي الشهداء والقديسين من كل الديانات فإلي التفاصيل.

قصة خروج موسى من سيناء

شهدت منطقة سانت كاترين خروج سيدنا موسى من سيناء والي بدأ من عيون موسى، حيث تفجرت الاثنتا عشرة عينًا ثم منطقة سرابيت الخادم، حين طلبوا من نبي الله موسى أن يجعل لهم إلهًا، ثم منطقة الطور المشرفة على خليج السويس موقع طور سيناء حاليًا، التي عبدوا بها العجل الذهبي بمنطقة قريبة من البحر، حيث نسف العجل بها ثم جبل الشريعة حيث تلقى نبي الله موسى ألواح الشريعة، وقد انتقل بنو إسرائيل إليه عبر وادي حبران من طور سيناء إلى الجبل المقدس بالوادي المقدس طوى، وهي منطقة سانت كاترين حاليًا.

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حكايات الأنبياء والصالحين في سانت كاترين

دير سانت كاترين

كما يتربع دير سانت كاترين على سفح جبل سيناء، أحد أعلى الجبال في مصر، ويعد من أهم وجهات السياحة الدينية في مصر( المسيحية والإسلامية واليهودية)، لا سيما وأنه من الأماكن الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونيسكو" (UNESCO) والديراسمه الفعلى هو «دير الله المقدس لجبل سيناء». تم بناؤه بأمر من الإمبراطور البيزنطى جستنيان الأول لإيواء الرهبان الذين كانوا يعيشون فى شبه جزيرة سيناء منذ القرن الرابع الميلادى.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن الدير الأثري شُيّد بين عامي 527 و565 ميلادية، ليصنف بذلك ضمن أقدم الأديرة المسيحية حول العالم، وتعود التسمية إلى القديسة كاترين التي ولدت في الإسكندرية وكانت من أجمل وأذكى النساء في عصرها، واختارت اعتناق الديانة المسيحية، ليعرّضها ذلك إلى النفي من المنطقة التي كانت تعيش فيها بعد أن بذل ملوك المنطقة جهودا كبيرة لإقناعها بالتراجع عن اعتناق المسيحية، وأرسلوا لها عشرات الوعّاظ من أجل ذلك، إلا أنها أصرت على الثبات على عقيدتها، ما دفع الإمبراطور الوثني وقتها لإصدار أمره للجنود بقطع رأسها، ويقال إنه بعد عدة قرون على قتلها، رأى أحد رهبان سيناء في منامه أن الملائكة حملوا بقايا جسدها إلى قمة جبل قرب الدير، وعندما صعد الرهبان إلى هناك وجدوا الرفات بالفعل، فدفنوها هناك وأطلقوا على الجبل اسم "سانت كاترين".

حكايات الأنبياء والصالحين في سانت كاترين

بئر موسى

ويضم دير سانت كاترين أيضا "بئر النبي موسى" هو البئر الذي التقى عنده نبي الله موسى زوجته للمرة الأولى، حينما جاءته طالبة العون في أن يملأ لها الماء من البئر، والتي عادت إليه تدعوه إلى بيت أبيها.

ويخبرنا القرآن الكريم بهذه القصة، حيث يقول الله تعالى: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ 22 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ 23 فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ 24 فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ ۖ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ 25 قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ 26 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 27)

حكايات الأنبياء والصالحين في سانت كاترين

شجرة النبي موسى

شجرة «العليقة» او الشجرة المُقدسة الموجودة حاليًا، هي الشجرة التي ناجى عندها نبي الله موسى ربه، وهى شجرة غريبة ليس لها ثمار وخضراء طوال العام.

وشجرة «العليقة» حاليا أصلها داخل كنيسة العليقة المقدسة وأغصانها خارجها ولا يدخل هذه الكنيسة أحد، إلا ويخلع نعليه خارج بابها اقتداء بنبي الله موسى عليه السلام الذي لبي نداء ربه وخلع نعليه.وكانت هناك كنيسة سميت العليقة المقدسة، قامت بتأسيسها الإمبراطورة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين في القرن الرابع الميلادي، وعند بناء الإمبراطور جستنيان لدير طور سيناء فى القرن السادس الميلادي أدخل الشجرة ضمن الكنيسة الكبرى بالدير.

وشجرة النبي موسى، لا تنبت في أي منطقة أخرى خارج الدير، ويقال إن احتراق هذه الشجرة هو الذي أرشد النبي موسى عليه الصلاة والسلام للحديث مع ربه على سفح جبل سيناء كما يضم الدير مكتبة للمخطوطات الأثرية، هي ثاني أكبر مكتبة من نوعها بعد تلك الموجودة في الفاتيكان،

ويضم الدير مكتبة للمخطوطات الأثرية هي ثاني أكبر مكتبة من نوعها ويشتمل الدير على هياكل متعددة، أهمها كنيسة تجلى السيد المسيح، والتى تضم فى حد ذاتها تسع كنائس أصغر.

إحدى هذه الكنائس هى الكنيسة المحترقة التى تكلم عندها الله مع النبى موسى. ويشتمل الدير أيضًا على عشر كنائس أخرى، وأماكن إقامة الرهبان، وقاعة طعام، ومكبس زيتون، وصناديق عظام الموتى، ومسجد فاطمى من القرن الثانى عشر الميلادى، ومكتبة تضم كتبًا نادرة و6000 مخطوطة.

حكايات الأنبياء والصالحين في سانت كاترين

مقامات الأنبياء والأولياء

تشتهر جبال سانت كاترين بضمها للعديد من مقامات للصالحين وأضرحة الأولياء وقلالي الرهبان في الأديرة، اختارها الزعيم الراحل انور السادات للتعبد والاعتكاف بها فى وادى الراحة فى العشر الاواخر من رمضان.

وتنتشر مقامات الصالحين وصوامع الرهبان والأديرة فى جبل موسى ووادى فيران والطرفة بربوع سانت كاترين.

فهناك دير السبع بنات للراهبات اليونانيات والاوربين الذين قدموا من اوربا للرهبنة والتعبد فى سيناء، وعلى بعد عدة كيلو مترات منه يقع مقام النبى صالح فى مدخل مدينة سانت كاترين ومقام نبى الله هارون شقيق سيدنا موسى والعجل الذهبى،

مقام نبى الله صالح يعتقد انه مقام لاحد مشايخ قبائل البدو حيث ان نبى الله صالح عاش ودفن فى الاردن.

مقام نبى الله هارون شقيق سيدنا موسى والموجود فى فوق تل جبلى مواجه للعجل الذهبى والذى اقام فوقه سيدنا هارون لتلقى الالواح حتى عودة نبى الله موسى، وهو مقام رمزي لنبى الله هارون.

يوجد مقام الشيخ عليان بسانت كاترين وهو احد مشايخ البدو الصالحين،