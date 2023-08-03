كأس مصر، 15 دقيقة تعادل سلبي بين الأهلي والمصري

كأس مصر، سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب في أول 15 دقيقة دون وجود فرص خطيرة على كلا المرميين.

تشكيل الاهلى أمام المصرى البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - علي معلول.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم «كهربا».

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى مخلوف وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ورأفت خليل ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتحمل مواجهة اليوم بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبي المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي فى الخروج بشباكه نظيفة أمام المصرى في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

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أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

مشوار المصري البورسعيدي بكأس مصر

ونجح فريق المصري البورسعيدي في تحقيق الفوز على فريق بترول اسيوط في دور آل32 بنتيجة 3-1 ثم فاز على فريق حرس الحدود في دور ال16 بنتيجة 3-2.

هدافي الأهلى من الجيل الحالى أمام المصرى البورسعيدي

1- أحرز على معلول هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2019 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

2- سجل على معلول هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

3- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الاول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2020 في المباراة التي أقيمت على ملعب المكس بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

4- سجل محمد شريف هدفين في شباك فريق المصرى البورسعيدي في مباراة الدور الأول من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.

5- أحرز طاهر محمد طاهر هدفا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

6- سجل حسين الشحات هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

7- أحرز محمود عبد المنعم كهربا هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2021 في المباراة التي أقيمت على استاد الإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر برباعية مقابل هدفين.

8- سجل رامى ربيعه هدفًا في شباك فريق المصري البورسعيدي في مباراة الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز عام 2022 في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية وفاز بها الفريق الأحمر بثنائية نظيفة