الجمعة 04 أغسطس 2023
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اقتصاد

كيفية الاكتتاب وأنواعه في البورصة المصرية والاستفادة بعائد شهري من التداول؟

الاكتتاب IPO، فيتو
الاكتتاب IPO، فيتو

كيفية الاكتتاب وأنواعه فى البورصة المصرية والاستفاده بعائد شهرى من التداول؟ ما هو الاكتتاب في الأسهم؟ وكيف يمكنك الاكتتاب في الأسهم الجديدة ؟، لجأ العديد من المستثمرين خلال الفترة الماضية إلى الاكتتاب على الأسهم الجديدة، وذلك لعدة أسباب أهمها هي جمع المال وزيادة رأس المال للشركة.

 

 كما أن الاكتتاب بكل سهولة يعني بيع جزء من الشركة إلى أفراد وشركات ومؤسسات سوف يكون لهم تأثير ولو كان ضئيلًا في اتخاذ القرارات داخل الشركة، وسنوضح خلال السطور التالية أبرز وأهم 5 خطوات لكي تستطيع الاكتتاب في الأسهم الجديدة .

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ما هو الاكتتاب، فيتو 

 

تعريف الاكتتاب في الأسهم

اكتتاب يعني طرح أو عرض عام، وقد شهدت العديد من الشركات تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة بفضل استخدامها للاكتتاب، كما أن الاكتتاب في الأسهم هو قيام مجموعة من الأفراد بشراء الأسهم التي تخص أحد المؤسسات بعد الانتهاء التام من تأسيسها، فضلًا عن أنه يعني طرح بعض الشركات أو المؤسسات أسهمها من أجل زيادة رأس المال الخاص بها.

 

الاكتتاب العام والاكتتاب الخاص، فيتو 

 

ما هى خطوات الاكتتاب في الأسهم ؟ 

  • يتم فتح باب الاكتتاب في الأسهم للجميع ويجب ان تمتلك حساب ومحفظة استثمارية بشركة السمسرة وذلك بعد أن يتم تحديد سعر الطرح للأسهم عن طريق كل من الشركة المصدرة وبنك الاستثمار وكذلك بعد أن توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على هذا السعر.
  • تقديم طلب عادي عن طريق شركات السمسرة لشراء الأسهم خلال عملية الاكتتاب.
  • ثم إصدار الأسهم مع وضع الشركة بالقيد داخل البورصة حتى يتمكن المستثمر من التداول عليها، وبعد ذلك يتحرك سعر السهم وفقا لحركة العرض والطلب في السوق.
  • بعد حصولك على الأسهم بعد شرائها من الشركة المساهمة يصبح لك الأحقية في المشاركة في اتخاذ القرارات داخل الشركة بعد ذلك.
  • في نهاية العام يتم توزيع أرباح الشركة على المساهمين وذلك وفقًا لحصتهم في رأس المال.

 

الاكتتاب، فيتو 

 

كيفية الاستفادة بعائد شهرى من التداول؟

يمكن القول وعلى سبيل المثال أن هناك مستثمرا صغيرا لا يملك خبرة كافية فى  طرق الاستثمار، يمكنه أن يستثمر حوالى ما قيمته الـ  1000 جنيه بصورة شهرية بداية من العام 2020 وحتى نهاية 2023، فسنجد أن إجمالى ما قام بإدخاره هو 48 ألف جنيه، ولنفترض أنه كان يقوم باستثمار هذا المبلغ فى وديعة بنكية فكان من المتوقع وفقًا لأسعار الفائدة التى شهدها الاقتصاد خلال تلك السنوات الماضية أن تصل استثماراته إلى نحو 58560 ألف جنيه وذلك بافتراض أنه يقوم بادخار الفوائد أيضًا أى أن العائد يصل إلى 11 % تقريبًا، أما فى حال أن الشخص كان يقوم بتحويل مدخراته إلى البورصة المصرية فمن المتوقع ان تصل حجم مدخراته الى 70000 ألف جنيه وذلك بدون أن يقوم بالشراء بالهامش أو الاقتراض وما الى ذلك، وبطبيعة الحال قد يرغب الفرد في الحصول على دخل جديد إضافي يستطيع من خلاله تنمية أمواله من خلال الاستثمار في تلك الأموال، ويريد استثماره في البورصة، ولكن ربما ليس لديه الخبرة الكافية لذلك، قد يصعب عليه الأمر أو تنقصه بعض المعلومات عن طبيعة الإجراءات اللازمة للاستثمار في البورصة، ونقدم خلال السطور التالية أبرز 10 خطوات للاستثمار الصحيح فى البورصة المصرية".

 

 

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