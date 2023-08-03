الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية  

محافظ كفر الشيخ؛
محافظ كفر الشيخ؛ فيتو

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية، بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ أن عدد المتقدمين، 10840 طالب وطالبة بالمحافظة، وبلغ عدد الحاضرين 10046 طالب وطالبة، نجح 9678 فيما تغيب 794 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 96.34%

وأضاف محافظ كفر الشيخ: فيما يتعلق بترتيب الإدارات حسب نسبة النجاح، جاءت إدارة سيدي غازي بالمركز الأول بنسبة 100%، تلتها إدارات سيدي سالم، فوه، مطوبس،  الرياض، غرب كفر الشيخ، قلين، برج البرلس، الحامول، دسوق، شرق كفر الشيخ، بيلا، بلطيم.

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كما اعتمد محافظ كفر الشيخ نتيجة الإعدادية المهنية، بنسبة 100%، حيث تقدم للامتحان 31 طالب وطالبة حضر منهم 16 طالب وطالبة، وتغيب منهم 15 طالب وطالبة، ونجح 16 طالب وطالبة.

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التربية والتعليم بكفر الشيخ الاعدادية المهنية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ

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