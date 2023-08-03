الجمعة 04 أغسطس 2023
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دين ودنيا

دعاء طلب دخول الجنة، 20 دعاءً مستجابا

دعاء طلب الجنة، فيتو
دعاء طلب الجنة، فيتو

 أكّد الله -تعالى- استجابته لدعاء العبد المسلم، فقال -تعالى-: (ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)، وللمسلم أن يدعو الله بما شاء في أي وقت بما فتح الله عليه من الأدعية المأثورة وغير المأثورة، ومن الأدعية التي تُقال طلبًا ورجاءً لدخول الجنة ما يأتي: 

 

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ العَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَن زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا).

 

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عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرً).

 

 قال رسول الله - صلى الله عليه وسلّم -: (اللهم أَدخِله الجنةَ... اللهم أَجِره مِن النارِ).قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اللهم لا قابضَ لما بسطتَ، ولا مُقَرِّبَ لما باعدتَ، ولا مُباعِدَ لما قرَّبتَ، ولا مُعطِيَ لما منعْتَ، ولا مانعَ لما أَعطيتَ اللهم ابسُطْ علينا من بركاتِك ورحمتك وفضلِك ورزقك).

 

 (اللهم إني أسألُك النَّعيمَ المقيمَ الذي لا يحُولُ ولا يزولُ اللهم إني أسألُك النَّعيمَ يومَ العَيْلَةِ، والأمن يومَ الحربِ، اللهم عائذًا بك من سوءِ ما أُعطِينا، وشر ما منَعْت منا اللهم حبِّبْ إلينا الإيمانَ وزَيِّنْه في قلوبِنا، وكَرِّه إلينا الكفرَ والفسوقَ والعصيانَ واجعلْنا من الراشدين اللهم توفَّنا مسلمِين، وأحينا مسلمِين وألحقنا بالصالحين، غيرَ خزايا، ولا مفتونين).

 

أدعية عامة عن طلب الجنة

 يستطيع المسلم أن يدعو الله -تعالى- ما يشاء ولو كان الدعاء بأسلوبه ولفظه، وفيما يأتي عدد من الأذكار التي يستطيع أن يرددها العبد طلبًا لدخوله الجنة: 

 

اللهم إنِّي أسألك الجنة، وما قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك أن أقول زورًا أو أغشى فجورًا أو أكون بك مغرورًا.

 

 اللهم نجني من النار، وأسألك مغفرة بالليل والنهار. 

 

اللَّهُمَّ يا خير من سُئل وأجود من أعطى وأكرم من عفا وأعظم من غفر وأعدل من حكم وأصدق من حدث وأوفى من وعد، ارزقني الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونجني من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

 

دعاء أهل الجنة 

أول أدعية أهل الجنة هي «الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وهناك دعاء مأثور يردده دائمًا أهل الجنة وهو كالآتي: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسالك إيمانا دائما اللهم إني أسألك قلبا خاشعا اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم اسالك يقينا صادقا».

 

صفات أهل الجنة 

ويتميز أهل الجنة بالعديد من الصفات في حياتهم الدنيا، وذُكرت صفة الجنة وأهلها في العديد من النصوص القرآنية والنبوية، وبيّن الله سبحانه تعالى النعيم الذي يتنعّمون به، فما يشتهون شيئًا إلا يأتيهم، قال تعالى: «يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ۖ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ۖ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ» (سورة الزخرف: 71)، إضافةً إلى أنهم يتنعّمون في الجنة فلا يموتون فيها ولا يفنون، وينعم الله تعالى عليهم برضاه الأبدي عنهم، فلا يسخط عليهم أبدًا.

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