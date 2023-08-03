حزب الجيل: الدولة نجحت في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص من خلال برامج حياة كريمة

تنسيقية شباب الأحزاب، أكدت مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، أن مبدأ تكافؤ الفرص له مظله كبيرة ولكنه يواجه تحديات، حيث أنه يختلف عن تحقيق المساواة، مشيرة إلى أن أن الإشكالية لا تكمن في توفير الفرصة فحسب بل أحيانا تفتقر وتفتقد للمساواة في التمتع بها وذلك بسبب القدرات الفردية والكفاءات بين البشر.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «تكافؤ الفرص.. المعدلة والحل».

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وأشادت وليم بخطة الدولة التنموية في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص على المستوى الجغرافي، من خلال وضع خطة تنموية لتنمية المناطق الحدودية والنائية من خلال برامج حياة كريمة وتنمية الريف المصري، والتي قد تساوت في معدلات التنمية مع المحافظات والمراكز، وكذلك بدور وزارة التخطيط فى استحداث إطار مؤسس لوحدات داخل كل الوزارات والهيئات الحكومية تسمى بوحدة تكافؤ الفرص.

وأشارت إلى أنه بالرغم من اتخاذ مصر اجراءات حاسمة لتكافؤ الفرص في المساواة بين الجنسين إلا أنه مازلنا نواجه عقبات وهى تقدم مصر في المؤشر الدولي الخاص بالتمكين السياسي ولكنها تراجعت في النوع الاجتماعي بالرغم من اتخاذ إجراءات تشريعية وتنفيذية.

وأوصت مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، بضرورة متابعة المؤشرات ورصد الفجوات التنموية والنوعية، ووضع خطط وبرامج حقيقيه تلبي هذه الفجوات، وكذلك استحداث فكرة المتابعة والتقييم وعدم اغفال العوائد الاقتصادية الناتجة عن تكافؤ الفرص.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

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