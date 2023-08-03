الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة: تقديم 393 ألفا و467 خدمة بكافة التخصصات بمبادرة 100 يوم صحة

د.حسام عبد الغفار
د.حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، فيتو

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار  وزير الصحة والسكان، تقديم 393 ألفا و467 خدمة ضمن المبادرات الرئاسية وجميع التخصصات الطبية والعلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الأربعاء 2 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 8 آلاف و994 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 20 ألفا و734 خدمة.

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حملة 100 صحة

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و4 أطفال، فيما قدمت 38 ألفًا و861 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 2369 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و3 آلاف و666 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1646 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ11 ألفا و235 مواطنا.

 

 مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية “البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم ” بملئ 16 ألفا و763 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 10 آلاف و890 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 80 ألفا و983 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 69 ألفا، و590 زيارات، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 119 ألفا و396 طفلا.

 

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 2882 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 52 ألف مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، مع عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

 

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