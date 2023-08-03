الجمعة 04 أغسطس 2023
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دين ودنيا

10 أدعية مستجابة لقضاء الحاجة

دعاء قضاء الحاجة،
دعاء قضاء الحاجة، فيتو

دعاء قضاء الحاجة،  الدعاء بالغ الأهمية، وهو صلةٌ بين العبد وربه، ويستطيع المسلم الدعاء بما شاء من الأدعية، ونستعرض بعض الأدعية التي يمكن للمسلم الاستعانة بها فيما يأتي: 

 

(اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا).

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اللهم إني أسألك سلاما ما بعده كدر، ورضى ما بعده سخط، وفرحا ما بعده حزن.

 

 اللهم املأ قلبي بكلّ ما فيه الخير لي، اللهم اجعل طريقي مسهلًا وأيامي القادمة أفضل من سابقاتها.

 أدعوك يا إلهي دعاء من اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلا منك، فرج عني ما أهمني. 

اللهم تولى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنك على كل شيء قدير.

 يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعني بقدرتك.

 

 اللهم إني أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني، إلى نفسي ولا إلى غيرك. 

لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أنزلتُ بك حاجتي كُلها، الظاهرة والباطنة.

 

 اللهم اكشف عني كل بلوى، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، أغثني.

 

 اللهم إني أدعوك دعاء من اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلت حيلته. 

 

اللهم إني أدعوك دعاء الغريق المضطر، اللهم ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك.

 اللهم أتوسل إليك باسمك الواحد، والفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه.

 أجرني، أجرني يا الله، اللهم يا كاشف الغم والهموم، ومفرج الكرب العظيم، استجب لي واقضِ حاجتي.

 

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