حملات نظافة وإزالة إشغالات ورفع 2240 طن مخلفات بكفر الشيخ

شهدت قرى ومدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، حملات مكبرة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة ورفع الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق الداخلية، بالإضافة إلى تطهير الترع والمصارف حفاظًا على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئه، إضافة لمراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمحال التجارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.



وشنت الأجهزة التنفيذية حملات نظافة شاملة بجميع مراكز ومدن المحافظة ال14، شملت رفع الإشغالات،وتراكمات القمامة من جانبي الطريق وتقليم وقص الأشجار وذلك لإضفاء مظهر جمالى لائق لمداخل المدن، وتمكنت الحملات من رفع 2240 طن من المخلفات

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم رفع 2240 طن قمامة بالشوارع والميادين والطرق الرئيسية، ب 14 مركزا ومدينة، وجرى نقل القمامة بالمقالب الرئيسية، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.



أكد محافظ كفر الشيخ، أنه رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق والشوارع والميادين بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على بذل مزيد من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة، وفقًا للإمكانات المتاحة والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

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