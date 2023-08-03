الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

لجنة المسابقات تدرس تقارير مراقبى مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ

لجنة المسابقات تدرس
لجنة المسابقات تدرس تقارير مراقبى مباريات دورى مراكز الشباب

تعقد لجنة المسابقات إجتماعًا لمناقشة تقارير مراقبى مباريات دورى مراكز الشباب بكفر الشيخ، اليوم الخميس  لإتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة قبيل انطلاق مباريات الأسبوع الثالث يوم الأحد المقبل وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، جدول ترتيب المجموعات للدورى عقب إنتهاء الأسبوع الثاني منه، الدوري فى نسخته العاشرة أطلقته وزارة الشباب والرياضة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوجيهات ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

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أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن فريق "كفر مجر" تصدر المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط وفريق "شباس الشهداء" تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط وكذلك فريق "مسير" تصدر المجموعة الثالثة ب 6 نقاط وتصدر فريق "الربع" المجموعة الرابعة وتعقد لجنة المسابقات إجتماعًا لمناقشة كافة الأحداث في مباريات الأربع مجموعات وتستعرض تقارير مراقبى المباريات لإصدار القرارات الواجبة، وفق اللوائح والقوانين للعبة كرة القدم المعمول بها في الإتحاد المصري للعبة ونشرة وزارة الشباب والرياضة.


وتستقبل ملاعب مراكز الشباب الأحد المقبل منافسات الدورى ومباريات الأسبوع الثالث من عمر دورى مراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات ومصطفى الخطيب منسق دورى مراكز الشباب بالمحافظة.

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الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة السيسي رئيس الجمهورية أشرف صبحي

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