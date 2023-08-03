النصر السعودي يستعد لضم مدافع برشلونة

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اهتمام النصر السعودي بضم المدافع الفرنسي كليمونت لينجليت، الذي يرتبط بعقد مع البارسا حتى 2026.

النصر يقترب من مدافع برشلونة

وأضافت الصحيفة: "في برشلونة، لا يتوقعون الحصول على صفقة مربحة من بيع لينجليت، بل العكس، ولكن المهم هو التوقف عن دفع راتبه الباهظ والتخلص من عقد يمتد حتى عام 2026، والنادي بصدد إتمام رحيله إلى النصر".

وأشار التقرير، إلى أنه من الضروري أن يتوصل لينجليت إلى اتفاق مع النصر السعودي، والذي سيعرض على الفرنسي راتبا مغريا جدا، كما يحدث مع العديد من اللاعبين المنتقلين من أوروبا للدوري السعودي.

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ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي اليوم الخميس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل الجولة الختامية في دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

قائمة الزمالك في البطولة العربية

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.