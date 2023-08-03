اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

جائزة نوبل، أثار مجموعة من الفيزيائيين الكوريين جدلا واسعًا، بعد كشفهم عن ابتكار مادة فائقة التوصيل للكهرباء، تعمل عند درجة حرارة الغرفة، ويعتبر الابتكار ثورة حضارية، ليؤكد العلماء أنه لو صح الأمر فسيكون العالم على بُعد خطوة من حضارة ستقلب وجه البشرية.

كشف علمي جديد يغير وجه البشرية



وعن جائزة نوبل، أكد الدكتور محمد سيد على حسن، أستاذ هندسة الفضاء والنانو بأحد الجامعات اليابانية، أنه لو ثبت صحة ما يقوله علماء الفيزياء الكوريين فإنهم على موعد مع جائزة نوبل، مؤكدًا أن المادة فائقة التوصيل للكهرباء ستفتح مرحلة جديدة للبشرية.

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العالم على موعد مع ثورة حضارية جديدة، فيتو

وقال الدكتور محمد سيد على: "جائزة نوبل ستصبح محسومة لهم لو ثبت صحة إدعاءهم.. في الأسبوع الماضي، قدمت مجموعة من الفيزيائيين الكوريين الجنوبيين ادعاء مذهلا وهو أنهم ابتكروا room-temperature superconductor، مادة فائقة التوصيل للكهرباء تعمل عند درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي العادي، أسموها LK-99. ولو كان هذا الإدعاء صحيحا فان تلك المادة "ستفتح حقبة جديدة للبشرية".

وعن الفرق بين الموصل والموصل الفائق، قال أستاذ هندسة الفضاء والنانو باليابان: "عندما يتدفق تيار كهربائي عبر موصل عادي مثل سلك نحاسي، تصطدم الإلكترونات بالذرات أثناء تدافعها. ونتيجة لذلك، تفقد الإلكترونات بعض الطاقة ويسخن السلك."

كشف جديد يكفي لرفع القطارات واحتواء البلازما الشرسة



وتابع الدكتور محمد سيد على قائلًا: "في الموصل الفائق، تتحرك الإلكترونات دون أي مقاومة. يمكن للأسلاك فائقة التوصيل نقل الكهرباء دون فقدان الطاقة، والمغناطيسات فائقة التوصيل قوية بما يكفي لرفع القطارات واحتواء البلازما الشرسة في مفاعلات الاندماج."

مادة فائقة التوصيل الكهرباء من الغرفة تجعل العمليات الجراحية أكثر أمانًا، فيتو



وأضاف أستاذ هندسة الفضاء باليابان "ومع ذلك، تتطلب جميع الموصلات الفائقة المعروفة درجات حرارة منخفضة جدًا (عادة أقل من-100 درجة مئوية) أو ضغوط عالية للغاية (أكثر من 100 مرة من الضغط الجوي العادي). هذه القيود تجعل الموصلات الفائقة باهظة الثمن وغير عملية للعديد من التطبيقات."

الجدير بالذكر أنه قد زعمت عدة فرق من الباحثين فى الماضي أنها اكتشفت الموصلية الفائقة في درجة حرارة الغرفة في مواد مختلفة، بحسب الدكتور محمدد سيد على، الذي قال: "لكن أيا من الادعاءات لم تصمد أمام التدقيق. ففي الأسبوع الماضي مثلا، تم سحب ورقة الموصلية الفائقة للفيزيائي الأمريكي رانجا دياس وسط شكوك حول تلفيق البيانات."

الكشف الجديد يقلل فقد الكهرباء

وتابع الدكتور باليابان محمد سيد على " يقول الباحثون الكوريون الجنوبيون إن LK-99 يمكن صنعه في عملية خبز تجمع بين معادن اللاناركيت (Pb₂SO₅) وفوسفيد النحاس (Cu₃P). ويقولون إن المادة الناتجة تظهر علامتين رئيسيتين على الموصلية الفائقة عند ضغط الهواء العادي وعند درجات حرارة تصل إلى 127 درجة مئوية: المقاومة الصفرية والرفع المغناطيسي."

وقال استاذ هندسة الفضاء باليابان محمد سيد "أنا عن نفسي أحب أن يطلع كلامهم حقيقي، أبسط حاجة أنه يرحمنا من صوت مروحة تبريد بروسيسور الكمبيوترات.. فوائد كثيرة جدا منها تقليل فقد الكهرباء"

فوائد الاكتشاف الجديد يزيد الإنتاج ويخفض تكلفة الصناعة

أثار البحث الكوري، الذي سيغير شكل العالم، جدلًا وردود أفعال واسعة، حيث كشف تامر فهمي عن فوائد المادة الجديدة فقال: "هناك العديد من الطرق التي يمكن للموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة أن تغير بها حياتنا. فيما يلي بعض الأمثلة: النقل:يمكن استخدام الموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة لإنشاء قطارات فائقة السرعة لا تتطلب أي طاقة تقريبًا. يمكن أن تؤدي هذه القطارات إلى تقليل حركة المرور وتلوث الهواء في المدن الكبرى."



وأضاف تامر فهمي عن فوائد الموصلات فائقة السرعة "الطاقة: يمكن استخدام الموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة لإنشاء خطوط نقل طاقة أكثر كفاءة يمكنها نقل الطاقة لمسافات أطول دون فقدان كبير للطاقة. يمكن أن يؤدي هذا إلى انخفاض تكاليف الطاقة وزيادة توافر الطاقة.

مادة فائقة التوصيل للكهرباء تساعد في كفاءة القطارات الكهربائية، فيتو



أما في مجال التصنيع "فيمكن استخدام الموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة لإنشاء آلات أكثر كفاءة يمكنها إنتاج منتجات بتكلفة أقل وبجودة أعلى. يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنتاجية وخفض التكاليف في العديد من الصناعات."

وفي مجال الطب "يمكن استخدام الموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة لإنشاء أجهزة طبية جديدة يمكنها إجراء العمليات الجراحية بدقة أكبر وأمانًا أكبر. يمكن أن يؤدي هذا إلى تحسين نتائج العلاج وتقليل معدلات الإصابة."

وقال تامر فهمي: "هذه مجرد بعض الأمثلة على الطرق التي يمكن للموصلات الفائقة عند درجة حرارة الغرفة أن تغير بها حياتنا. إذا كان اكتشاف هذه المواد صحيحًا، فمن المحتمل أن يكون له تأثير عميق على العديد من الصناعات ويحسن حياتنا بشكل كبير."

أما أحمد ندا فعلق قائلًا: "لو صحت الدراسة فالبشرية على بعد خطوة لنقطة حضارية ليس لها مثيل"

ورد محمد سنوسي فقال: "فعلا الموضوع ده هيغير شكل الحياة على سطح الكرة الارضيه تمام وهيفتح مجال الفضاء لافاق لم تكن متاحة من قبل"

وقال طارق حسن: "فى معهد فى بروكلين عمل محاكاة فعليه ونجحت وبدأ يعمل تخليق للمادة عشان التجارب العمليه"