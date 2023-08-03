الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

ضبط 65 مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق في المنيا

تموين المنيا، فيتو
تموين المنيا، فيتو

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حملات مديرية التموين على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، حيث قامت مديرية تموين المنيا بتحرير 65 مخالفة متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية.

 

وكيل وزارة التموين بالمنيا

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المخالفات تنوعت على نحو 57 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن- إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات-عدم وجود ميزان- تصرف وتجميع-عدم وجود سجلات- قضايا أخرى متنوعة). 

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عدم الإعلان عن الأسعار

بالإضافة إلى 8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (عدم الإعلان عن الأسعار- بيع بأزيد من السعر- بدون ترخيص - مجهولة المصدر)، لافتا إلى مواصلة تكثيف الحملات لرصد المخالفات والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية وإنتاج خبز مطابق للمواصفات، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

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