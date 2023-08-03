الخميس 03 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

لأول مرة في مصر، فحص أكثر من مليون طن بطاطس لتصديرها للخارج

محصول البطاطس، فيتو
محصول البطاطس، فيتو

أعلنت الدكتورة نجلاء بلابل، مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، أن إجمالي كميات بطاطس المائدة المعدة للتصدير للدول المختلفة، والتي تم فحصها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، تجاوزت المليون طن، وذلك لأول مرة منذ نشأة المشروع في السبعينات.

فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير

وأكدت مدير المشروع، أن ذلك الرقم يمثل طفرة غير مسبوقة لمصر في فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير، حيث بلغ اجمالي عدد العينات التي تم فحصها حتى يوليو الماضي حوالي ٣٩ ألفا و٤٨٩ عينة، من بينها  حوالي ١٨ ألفا و١٦٣ طنا، تمثل ٦٣٧ عينة، تم فحصها خلال شهر يوليو، وذلك تمهيدا لتصديرها إلى عدد من الدول المختلفة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول العربية والأجنبية.

Advertisements

 وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

وأشارت بلابل وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،  استعرضت خلاله إنجازات المشروع، أن كميات تقاوي الكسر المحلي والتي تم فحصها استعدادا لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بلغت حوالي ٥٩ ألف و٤٨٥ طن، بإجمالي عدد عينات ٢٩٨٣ عينة، من بينها ٢٨٠٩ عينة تم فحصها خلال شهر يوليو بكمية حوالي ٥٦ ألف طن.

وفيما يتعلق بأعمال وحدة الرصد والمتابعة، أوضحت مدير المشروع أنه يتم متابعة اعمال مهندسي المناطق الخالية يوميا، كذلك يتم مراجعة بيانات استمارات سحب عينات تقاوي الكسر المحلى (الثلاجات) المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد وإستقبال البيانات، فضلا عن إدخال بيانات الثلاجات المخزن بها تقاوي البطاطس (الكسر المحلي) المعتمدة بالمناطق الخالية ورسمها داخل قاعدة البيانات الجغرافية ليصبح إجمالي عدد الثلاجات الموجودة بها (108 ثلاجة).
وأشارت إلى أنه يتم أيضا مراجعة جميع البيانات الحقلية لتقاوي بطاطس الكسر المحلي داخل الثلاجات من حيث الصنف المنزرع والدورة الزراعية، كذلك م تحميل عدد (140) صورة فضائية بمساحة (76 الف) كيلو متر مربع خلال شهر يوليو لرصد التغيرات التي طرأت على المزارع والبيفوتات داخل المناطق الخالية إستعدادًا لإعداد ملفات المناطق الخالية للموسم الجديد 2023-2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس كميات بطاطس المائدة المعدة فحص بطاطس المائدة المعدة للتصدير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى البطاطس

مواد متعلقة

وزير الزراعة يبحث آليات دعم صغار المزارعين

سويلم يتابع إجراءات تطهير المساقى بالبحيرة لضمان وصول المياه للمزارعين

وزير الزراعة: الإفراج عن 119 ألف طن أعلاف"الذرة والصويا"بحوالي 65 مليون دولار

رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يبحث التطوير الرقمى مع نائب وزير الاتصالات

القمة الروسية الأفريقية.. شراكة نحو عالم متعدد الأقطاب، عمق علاقات القاهرة وموسكو يدعم جهود روسيا نحو التنمية بالقارة السمراء

الري تعلن تدعيم المعمل المركزي في الوادي الجديد بأحدث الأجهزة عالية التقنية

موجة حارة طويلة وقاسية تضرب البلاد، ونصائح مهمة من الزراعة للحفاظ على المحاصيل

سلامة الغذاء: اتخاذ إجراءات قانونية ضد مطاعم بالساحل الشمالي بسبب حالات تسمم

الأكثر قراءة

التظلمات تخفف عقوبة كهربا إلى 6 مباريات وهذا موقف أزمة الشحات والشيبي

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين

كواليس إقالة أبو عبلة من رئاسة الجهاز الطبي بالأهلي

أخبار مصر: حسم سعر الفائدة، رحيل مرتضى عن الزمالك ورد من ممدوح عباس، بن شرقي يفاجئ الأهلي، مقتل سيدة بالمنوفية بطريقة نيرة أشرف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

خالد الغندور يستفز جماهير الأهلي بخسائره في البطولات العربية

مصرع شقيقين داخل شقة في الساحل

الزمالك يعلن التعاقد مع محمد عادل لاعب طائرة الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

منصة "إكس" تتيح للمستخدمين إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم

اكتشاف جديد يقلب البشرية، مادة توصيل للكهرباء من حرارة الغرفة يثير الجدل

أوكسفام: غالبية عمل المرأة بلا أجر

علماء يعثرون على حفرية لحيوان ضخم في بيرو

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الدواجن والبيض اليوم، سعر كيلو الفراخ البيضاء يواصل الانخفاض في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس داخل الأسواق

سعر جرام الذهب اليوم الخميس، مؤشر المعدن الأصفر بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

جريمة الصحراوي الغامضة.. تفاصيل مقتل رجل أعمال داخل سيارته الفارهة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بالربح والثروة والجاه والسلطة

تفسير رؤية زيت الزيتون في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض والرزق الحلال

هل يجب على المخطوبة طاعة خطيبها، أستاذ فقه يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية