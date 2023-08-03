محافظ الدقهلية يتفقد معسكر الإيواء العاجل من داخل نادي طلخا الرياضي
تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية معسكر الإيواء العاجل من داخل نادي طلخا الرياضي في إطار التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 120.
جاء ذلك بحضور العميد أركان حرب أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا.
وأشار " مختار " إلى أن التدريب العملي المشترك يتم تنفيذه لمجابهة الأزمات والكوارث بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمشاركة كافة المديريات الخدمية.
كما أشار " المحافظ " إلى أن معسكر الإيواء مزود بكافة الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مهام الإغاثة والمساعدات بالإضافة إلى وجود مطبخ متكامل لإعداد الطعام للمقيمين بالمعسكر في حالة وقع الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن المعسكر مجهز لاستقبال ما يقرب من 200 فرد.
وأكد " مختار " على أن الهدف من التدريب العملي هو شرح مهام كل جهة سواء كانت مراكز أو مدن أو مديريات خدمية أو قطاعات مرافق، بالإضافة إلى شرح مهام كل فرد داخل تلك الجهة وما هو المطلوب منه وكيفية التعامل الفوري والدقيق في الأزمات لتفادي وقع أي أضرار جسيمة على الأشخاص أو المنشآت.
وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتفعيل التدريب المستمر والمتواصل لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية وأي هجوم على المنشآت الخدمية للحفاظ على حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.
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