السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

مهام سجل المخلفات الصناعية وفقا للقانون

المخلفات، فيتو
المخلفات، فيتو

قانون تنظيم إدارة المخلفات، حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات مهام سجل المخلفات الصناعية وفقا لهذا القانون.

ونصت المادة (٤٨) على أنه: على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمي "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

Advertisements

قانون تنظيم إدارة المخلفات

ووضعت المادة (٣٤) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الرسوم الشهرية المقررة للمخلفات البلدية وفقا للقانون.

وتقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

١ - من جنيهين إلى أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

٢ - من ثلاثين جنيهًا إلى مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

٣ - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

٤ - بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة.

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم.

وتعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة.

ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المعني، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (١٠%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة.

الرسم الإلكتروني بقانون تنظيم إدارة المخلفات

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو من تنبيه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة.

ويخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين (٣، ٤) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إدارة المخلفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية المجتمعات العمرانية الجديدة المجتمعات العمرانية تنظيم إدارة المخلفات شركات القطاع العام قانون تنظيم ادارة المخلفات

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

هل تسبب حسام غالي في رحيل سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية