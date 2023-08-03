خبير اقتصادي: ضرورة ضبط الإنفاق وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتقليل الاستيراد

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الإقتصادي، إن قراءة الأرقام دائما ما تكون خادعة، لذلك لا يجب أن نصدقها دائما، مضيفًا أن معظم الدول التي يزيد فيها الدين العام عن ٩٠ % تتأخر عن الإقتصاديات الأخري بنسبة ٢٠ % وهناك كثير من الدول قامت بإعادة هيكلة الدولة، ونحن نعيش قي أزمات متتالية لكن الاقتصاد المصري لديه قدرة عالية علي التعافي والدليل هو أزمة كورونا لم نواجه أي نقص في أي سلعة وأيضا حرب روسيا وأوكرانيا لم نتأثر بقلة إستيراد القمح

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جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول قضايا المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «الدين العام.. مخاطر وتوصيات».

وأضاف أن خروج رؤوس الأموال الساخنة جاء بسبب رفع أسعار الفائدة التي قررتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن عصر الأموال الرخيصة في العالم قد أنتهي وأن الإقتصاد المصري الآن يواجه أزمات عرض وليس طلب، ويجب أن تستخدم الحكومة كل الأدوات لعلاج هذه الأزمة وأن هناك فكرة إسقاط جزئي للديون دون أن نتأخر في السداد، وأن لا نتجه للدين الخارجي إلا في حالة وجود مشروع قادر علي تحقيق الأرباح.

وأوصى بضرورة وضع حد للإقتراض ووضع خطة للسداد وضبط الإنفاق وتقليل الاستيراد وأن يكون هناك زيادة في الإنتاج الزراعي والصناعي فالصناعة مهمة جدا لأنها قاطرة الاقتصاد والأكثر تشابكًا مع القطاعات الأخري، كذلك يجب تفعيل مدخلات الإنتاج وتقليل الدين الخارجي.

أدار الحوار خلال الصالون أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي، النائب أكمل نجاتي أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن التنسيقية، محمد أبو النجا عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فيما يشارك في الجلسة الثانية، النائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس حزب مصر بلدي، مونيكا وليم، مساعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الجيل، محمود حسن غانم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.