الخميس 03 أغسطس 2023
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محافظات

تداول 2690 حاوية مكافئة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة

ميناء الإسكندرية،
ميناء الإسكندرية، فيتو

انتظمت حركة التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ48 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد  47 سفينة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 35 سفينة أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل

كما شهدت حركة تداول الحاويات  نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2690 حاوية مكافئة تقريبا.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد تم تداول  169 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

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وقد وجه السيد اللواء بحري / نهاد شاهين علي - رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان أمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

 

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