الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس خلال شهر يوليو

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،فيتو

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو الماضي، عبر تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.


وأكد رئيس الوزراء الحرص على مواصلة اللجنة الطبية لجهودها الحيوية في تقديم التدخلات الخاصة بمختلف أوجه الرعاية الطبية اللازمة، للحالات التي يتم رصدها، أو الوصول إليها من خلال القوافل الطبية المختلفة.

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وأوضح الدكتور حسام المصري أن الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو ١٠٧٩ حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن تلك الاستجابات شملت صدور ٢٢٣ قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلًا عن إصدار ٣٣ قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة، و٣١ قرارًا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.


وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضًا تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ١٠٥ حالات من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ ١٠٢ حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٥٤ حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم خلال الشهر الماضي أيضًا إجراء الكشف الطبي على ٣١٩٧ حالة من خلال قافلة بمحافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع بنك الشفاء.

 

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