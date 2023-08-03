الخميس 03 أغسطس 2023
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خارج الحدود

أوكرانيا تعلن إسقاط 15 مسيّرة في سماء كييف

الحرب الروسية الاوكرانية،فيتو
الحرب الروسية الاوكرانية،فيتو

أعلن مسؤولون أوكرانيون، صباح الخميس، أن نحو 15 مسيّرة أُسقطت أثناء هجوم ليلي على كييف، في ثاني استهداف للعاصمة خلال يومين.

وقال سيرجي بوبكو، الذي يترأس إدارة كييف العسكرية، إن الدفاعات الجوية "رصدت ودمّرت حوالى 15 هدفا في الجو"، من دون تحديد الجهة التي أطلقت الهجوم.

وذكر أن المعلومات الأولية لا تشير إلى وقوع أضرار أو ضحايا.

ولفت بوبكو إلى أن المهاجمين استخدموا وابل صواريخ من طراز "شاهد" في الهجوم الذي استمر 3 ساعات.

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واستخدمت روسيا صواريخ "شاهد" إيرانية الصنع مرّات عدة لمهاجمة أوكرانيا منذ أن غزتها في فبراير 2022.

وأصدرت الإدارة العسكرية للعاصمة تنبيها في وقت سابق من ضربات جوية ودعت السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وقال بوبكو: "بات (التنبيه الجوي) الـ820 الصادر في كييف منذ بدء الغزو الشامل".

وتم التصدي للضربة بعد يوم على هجوم ليلي "ضخم" استهدف العاصمة الأوكرانية، بحسب بوبكو.

وتم إسقاط أكثر من 10 مسيّرات من طراز "شاهد" فوق كييف الأربعاء حيث سقط حطامها في عدة أحياء بينها سولوميانسكي الذي يضم مطارا دوليا.

كما ضربت مسيّرات الأربعاء، منشآت للقمح في ميناء إزمايل المطل على نهر الدانوب والمقابل لرومانيا، ما أحدث أضرارا في صوامع ومستودعات وأبنية إدارية.

وبات إزمايل طريق التصدير الرئيسي للمنتجات الزراعية عبر رومانيا، بعد انسحاب روسيا الشهر الماضي من اتفاق البحر الأسود المرتبط بالحبوب.

وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي هجوما ليليا بالمسيّرات على كييف تم خلاله إسقاط جميع المسيّرات القادمة.

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