أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر عن تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر.

كما أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 691 شاحنة و160 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 303 شاحنة و71 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7500 طن بضائع، 328 شاحنة و89 سيارة .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس بينما تغادر العبارتين امل والقاهرة فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل وغادرت السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية

Advertisements

كما شهد ميناء نويبع تداول 1600 طن 200 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج.

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة تراست وشهد الميناء بالأمس مغادرة السفينتين اللوتس و SEA WAVE.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2000 راكب بموانئها.