الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

متاح الآن، رابط التقديم على تظلمات الثانوية العامة 2023

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة 2023،فيتو

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023، يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة 2023 وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن رابط تقديم التظلمات علي نتيجة الثانوية العامة 2023.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2023 بدءا من اليوم الخميس، ولمدة أسبوعين على أن يكون التقديم إلكترونيًا على موقع الوزارة.

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.

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تظلمات الثانوية العامة 2023 

وقرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  فتح باب التقديم للطلاب المتضررين من درجاتهم عن طريق فتح باب التظلمات بدءا من يوم الخميس الموافق ٣ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة أسبوعين على أن يتم دفع رسم التظلم لكل مادة بقيمة ٢٠٠ جنيه.

ويتم التقديم على موقع التظلمات على موقع الوزارة بعد تسديد الرسوم المقررة، ويتم تحميل نماذج الأسئلة ونماذج الإجابات لكل مادة على موقع الوزارة، ويكون الاطلاع على أوراق الإجابة بلجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

كما سيتم تحديد موعد الإطلاع بعد التقديم على الموقع، وعلى الطالب طباعة نماذج الأسئلة للمواد المراد الاطلاع عليها من على موقع الوزارة وسيستلم الطالب نماذج الإجابة بمقر اللجنة.

وفيما يلي أماكن تظلمات الثانوية العامة 2023 

طلاب القاهرة والجيزة والقليوبية 
- المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

- يمكن لطلاب الإسكندرية، الغربية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 للجنة النظام والمراقبة قطاع الإسكندرية (أ)، في مدرسة المشير أحمد إسماعيل بشارع منشأ بجوار استاد الإسكندرية.

- مدرسة المنصورة الثانوية بنين بشارع أحمد ماهر «الثانوية سابقا» بمدينة المنصورة.

- يمكن لطلاب مديريات بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء، يمكن عمل تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2023 في لجنة النظام والمراقبة قطاع الإسماعيلية، في المجمع التعليمي بمحافظة الإسماعيلية.

- مدرسة ناصر الثانوية العسكرية بشارع عدلي بجوار هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط.

- مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات بحي المصالح بجوار مستشفى الهلال بمدينة قنا.

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