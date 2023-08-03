الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الصحة تعلن فوز 4 من مستشفياتها بـ 4 جوائز عالمية في علاج "السكتات الدماغية"

د.حسام عبد الغفار،
د.حسام عبد الغفار، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، حصول 4 مستشفيات تابعة لمديرية الصحة في محافظة البحيرة، على 3 جوائز ذهبية، وجائزة بلاتينيوم، مقدمة من المنظمة العالمية للجلطات المخية World Stroke Organization وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة  الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير المنظومة الصحية، ورفع وتخفيف المعاناة عن المريض المصري.

 

محافظة البحيرة تضم 5 وحدات لـإذابة الجلطة الدماغية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محافظة البحيرة تضم 5 وحدات لـ«إذابة الجلطة الدماغية» تابعة للوزارة، وذلك ضمن توجهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بالعمل الدائم على تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، مؤكدا أهمية هذه الوحدات في إنقاذ حياة المصابين بالسكتة الدماغية.

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وقال «عبدالغفار» إن الجوائز الذهبية كانت من نصيب مستشفيات (إيتاي البارود المركزي، ورشيد المركزي، وصدر دمنهور)، فيما حصل مستشفى كفر الدوار العام، على الجائزة الـ «بلاتينيوم» وذلك عن أداء وحدات إذابة الجلطة الدماغية بهذه المستشفيات، موضحا أن السكتات الدماغية تعد ثاني الأسباب المؤدية للوفاة عالميا، وأول الأسباب المؤدية للإعاقة.

ومن جانبه، أشار الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى أن وحدات إذابة الجلطة الدماغية الموجودة في مستشفيات محافظة البحيرة، موزعة توزيعًا جغرافيًا لتقديم الخدمة لجميع المواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أهمية نشر ثقافة الإسراع بعلاج مريض السكتات الدماغية.

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ونوه «جميعة» إلى أن هذه الخدمة تقدم للمرضى مجانًا، فيما تتجاوز تكلفة الحقنة الواحدة لإذابة الجلطة الدماغية الـ11 ألف جنيه، مؤكدا أهمية الذهاب إلى المستشفى قبل مرور أربع ساعات على ظهور أعراض السكتة الدماغية.

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الجلطة الدماغية الدكتور حسام عبدالغفار الوادى الجديد خالد عبدالغفار وزير الصحة مستشفيات محافظة البحيرة مستشفي كفر الدوار العام وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

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