إصابة شخص بحادث تصادم سيارتين بطريق العين السخنة

أصيب شخص فى حادث تصادم بين سيارتين ملاكي صباح اليوم الخميس، بطريق المحاجر - العين السخنة، ونقلت سيارة إسعاف المصاب إلى مستشفى البنك الأهلي بالقاهرة الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق "المحاجر - العين السخنة "، وعلى الفور انتقل رجال المرور والاسعاف الى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص إصابة قائد سيارة اثناء الحادث التصادم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازم تجاه الواقعة.

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