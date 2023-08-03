الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

استعجال التقرير الطبي لـ3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بـ15 مايو

حادث؛ فيتو
حادث؛ فيتو

أمرت نيابة ١٥ مايو، باستعجال التقرير الطبي المفصل لحالة 3 أشخاص أصيبوا بكسور وجروح في تصادم سيارة ملاكي بالرصيف اتجاه مدينة ١٥ مايو بحلوان، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وعززت الإسعاف بسيارتين وتم نقل المصابين لمستشفى ١٥ مايو العام لتلقي العلاج اللازم.

حوادث الطرق

وبلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

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وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:

- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10 اّلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100 كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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15 مايو الجهاز المركزى للتعبئة العامة التقرير الطبي مستشفي ١٥ مايو مدينة ١٥ مايو نيابة ١٥ مايو

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