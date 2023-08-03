الخميس 03 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الأسماك اليوم، 110 جنيهات أعلى سعر لكيلو البوري في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم،
أسعار الأسماك اليوم، فيتو

أسعار الأسماك اليوم، سجلت أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث لأسعار الأسماك بمختلف أنواعها.

«فيتو» تنشر أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس 3- 8- 2023، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في السوق، في السطور التالية:

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم، فيتو

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الخميس

 تراوح سعر كيلو بلطي كبير في سوق الجملة اليوم الخميس من 58 إلى 62 جنيهًا، كيلو بلطي أسواني من 20 إلى 40 جنيهًا، فيليه بلطي بسعر من 40 إلى 200 جنيه، بلطي حجم متوسط بسعر من 54 إلى 56 جنيهًا، كيلو بوري وسط بسعر 60 إلى 70 جنيهًا، بوري ممتاز من 80 إلى 110 جنيهات.

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وعن أسعار الجمبري في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس،  جمبري طازج صغير من 80 إلى 170 جنيهًا، جمبري طازج متوسط الحجم بسعر من 180 إلى 300 جنيه، جمبري متوسط مجمد بسعر 100 إلى 250 جنيهًا.

وتراوح سعر بياض أملس ممتاز بلدي في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، من 60 إلى 100 جنيه، بربون ممتاز بسعر من 60 إلى 70 جنيهًا، شيلان بسعر من 20 إلى 40 جنيهًا، سمك لوت من 60 إلى 140 جنيهًا، بربون مجمد سعر من 25 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت  كابوريا في  سوق العبور لجملة الأسماك اليوم الخميس من 40 إلى 210 جنيهات، سمك حدادي سعر من 10 إلى 20 جنيهًا، بياض أملس مزارع من 30 إلى 50 جنيهًا، كشر سعر من 30 إلى 50 جنيهًا، ماكريل مجمد من 60 إلى 90 جنيهًا.

وسجلت سعر سمك سابيا من 175 إلى 275 جنيهًا، قراميط سعر من 20 إلى 40 جنيهًا، باغة بسعر من 10 إلى 30 جنيهًا، مكرونة خليجي بسعر 55 إلى 65 جنيهًا، وقار من سعر 75 إلى 125 جنيهًا، مكرونة سويسي 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، ثعابين من 50 إلى 250 جنيهًا.

وأما أسعار أنواع الأسماك الأخرى في سوق العبور لجملة السمك، اليوم الخميس، سجل كاليماري من 175 إلى 275 جنيهًا، سمك سردين من 35 إلى 75 جنيهًا، شعور من 30 إلى 50 جنيهًا، مرجان حجم وسط من 35 إلى 55 جنيهًا،  سبيط بسعر من 175 إلى 275 جنيهًا.

وتراوح سعر سمك موسى في سوق العبور لجملة الأسماك، اليوم الخميس، من 180 إلى 280 جنيهًا، قشر بياض من 70 إلى 110 جنيهًا،  مرجان مجمد سعر من 20 إلى 30 جنيهًا، مكرونة مجمدة من 30 إلى 40 جنيهًا، دنيس من 100 إلى 160 جنيهًا.

وسجل سعر سمك موزة من 40 إلى 80 جنيهًا، قاروص من 60 إلى 140 جنيهًا، سردين مجمد سعر من 35 إلى 75 جنيهًا، قرش من 30 إلى 50 جنيهًا،  بربون متوسط الحجم بسعر من 45 إلى 65 جنيهًا، مازليا بسعر من 30 إلى 50 جنيهًا.

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أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 1-8-2023 في الدقهلية

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قيمة سمك القرش 2 مليون دولار، وراصد بيئي يحذر: اصطياده كارثة على السياحة

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