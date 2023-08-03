أسعار الفاكهة اليوم، 40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو الرمان في سوق العبور

أسعار الفاكهة، شهد سوق العبور لجملة الفاكهة، الذي يعد أكبر سوق للجملة في محيط القاهرة الكبرى، اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، استقرارًا في أسعار أنواع الفاكهة.

وفي السطور التالية تستعرض «فيتو» أسعار الفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الخميس 3 أغسطس 2023 التي جاءت كالتالي:

أسعار الفاكهة اليوم، فيتو

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الخميس

تراوح سعر عنب كرمسن من 15 إلى 25 جنيهًا، عنب رومي أحمر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أصفر من 10 إلى 16 جنيهًا، عنب بناتي أحمر من 10 إلى 18 جنيهًا، بلح سلمي من 10 إلى 20 جنيهًا، بلح بارحي من 20 إلى 30 جنيهًا، بلح رملي من 7 إلى 10 جنيهات، بلح ثلاجة من 4 إلى 10 جنيهات، بلح سيوي من 30 إلى 40 جنيهًا

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سجل سعر رمان بسعر 14 إلى 40 جنيهًا، جوافة بسعر من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا، دوم من 20 إلى 40 جنيهًا، خوخ بلدي عريشي من 20 إلى 30 جنيهًا، نكترين مستورد بـ 40 جنيهًا، التفاح المصري من 16 إلى 28 جنيهًا، تفاح أمريكي من 25 إلى 35 جنيهًا، برقوق مستورد بـ 30 جنيهًا، كيلو كريز بـ 50 جنيهًا

سجلت سعر جريب فروت من 7 إلى 15 جنيهًا، الكانتلوب من 6 إلى 14 جنيهًا، كمثرى خشابي من 12 إلى 18 جنيهًا، أناناس نحو 50 جنيهًا، برتقال صيفي من 9 إلى 15 جنيهًا، كمثرى ثلاجة من 15 إلى 25 جنيهًا، تين برشومي من 12 إلى 18 جنيهًا، جنزبيل من 40 إلى 70 جنيهًا، كيوي نحو 26 جنيهًا، شمام من 6 إلى 10 جنيهات، أفوكادو من 60 إلى 90 جنيهًا.

وتراوح سعر بطيخة وزن حتى 6 كيلو من 16 إلى 24 جنيهًا، بطيخة وزن حتى 8 كيلو من 30 إلى 40 جنيهًا، بطيخة حتى وزن 10 كيلو من 48 إلى 60 جنيهًا، موز مغربي من سعر 8 إلى 12 جنيهًا، موز مستورد من 20 إلى 40 جنيهًا، موز بيكو من 9 إلى 15 جنيهًا، موز صعيدي من 6 إلى 10 جنيهات.

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس، فيتو

أسعار المانجو في سوق العبور اليوم الخميس

سجل سعرمانجو سكري من 15 إلى 25 جنيهًا، مانجو بلدي من 9 إلى 15 جنيهًا، مانجو عويس من 20 إلى 30 جنيهًا، مانجو فص من 30 إلى 60 جنيهًا، مانجو هندي من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو جولك من 15 إلى 21 جنيهًا.

وتراوح سعر مانجو تيمور بسعر 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو فجر كيلان من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو دبشة من 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو كيت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو نعومي من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو سناورة من 14 إلى 20 جنيهًا.

وبلغ سعر مانجو فونس من 15 إلى 23 جنيهًا، مانجو كنت من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو صديقة من 15 إلى 21 جنيهًا، مانجو بيض العجل بسعر 14 إلى 20 جنيهًا، مانجو تومي من 12 إلى 20 جنيهًا، مانجو زبدية من 14 إلى 20 جنيهًا.