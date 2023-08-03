الخميس 03 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الخيار بلدي يسجل 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الخميس 3 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس

 سجلت  أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الطماطم  من 4 إلى 7.5 جنيه، سعر البصل من 14 إلى 17 جنيهًا، كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، الكوسة من سعر 5 إلى 9 جنيهات.

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وبلغ الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، جزر بدون عروش سعر من 7 إلى  10 جنيهات،  خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان رومي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه،  باذنجان أبيض من 3 إلى 4.5 جنيه.

وتراوح سعر البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، فلفل حامي بلدي  من 6 إلى 9 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات،  فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا

وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات،  ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خيار صوب من 7 إلى 11 جنيها، خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، قرع عسل سعر  من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

وتراوح سعر الليمون بلدي من 6 إلى 18 جنيها، خس مر بنحو 3 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 7 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.

 وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا،  كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.

وسجل سعر فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي  من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا،  البنجر بسعر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.

وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات،  كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا  بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.

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