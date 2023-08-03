أسعار الخضراوات اليوم، الخيار بلدي يسجل 10 جنيهات في سوق العبور
أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الخميس 3 أغسطس 2023، استقرارًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.
«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة الخميس 3 أغسطس 2023، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق.
أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس
سجلت أسعار الخضار في سوق العبور لجملة الخضراوات اليوم الخميس، استقرارًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الطماطم من 4 إلى 7.5 جنيه، سعر البصل من 14 إلى 17 جنيهًا، كيلو البطاطس من 7.5 إلى 9.5 جنيه، الكوسة من سعر 5 إلى 9 جنيهات.
وبلغ الفاصوليا من 14 إلى 20 جنيهًا، جزر بدون عروش سعر من 7 إلى 10 جنيهات، خس كابوتشي بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان رومي من 3 إلى 4 جنيهات، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3 إلى 4.5 جنيه.
وتراوح سعر البامية من 20 إلى 30 جنيهًا، فلفل حامي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 6 إلى 9 جنيهات، فلفل رومي بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل رومي صوب من 7 إلى 10 جنيهات، فلفل ألوان « أصفر /أحمر / برتقالي » من 15 إلى 25 جنيهًا
وبلغ سعر كيلو الثوم من 24 إلى 30 جنيهًا، الملوخية من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 4 إلى 7 جنيهات، خيار صوب من 7 إلى 11 جنيها، خيار بلدي من 7 إلى 10 جنيهات، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.
وتراوح سعر الليمون بلدي من 6 إلى 18 جنيها، خس مر بنحو 3 جنيهات، البطاطا سعر من 4 إلى 7 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، قلقاس من 5 إلى 9 جنيهات، قثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيه.
وبلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، كرفس نحو 12 جنيهًا، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، كرتونة تحتوي على 2 كيلو عيش غراب بـ 80 جنيهًا، كرنب أحمر بـ 6.5 جنيه.
وسجل سعر فجل صيني بسعر من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 5 إلى 8 جنيهات، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر بسعر من 2 إلى 4 جنيهات، كيلو بقدونس سعر من 50 إلى 70 جنيهًا، سلق سعر 7.5 جنيه، كرنب سلاطة بـ 8 جنيهات.
وتراوح سعر خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، فينوكيا بسعر من 3 إلى 4 جنيهات.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.