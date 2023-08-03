تشريح جثة سيدة بعد مصرعها على يد عاطل بالمنوفية

قررت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، إجراء الصفة التشريحية اليوم الخميس، على جثة السيدة التى لقيت مصرعها على يد عاطل بعد تعرضها لعدة طعنات فى الشارع أمام المارة.

حبس المتهم

وتمكنت وحدة مباحث بركة السبع بمحافظة المنوفية، من إلقاء القبض على المتهم وحررت المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالعرض يابة مركز بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية قررت حبس المتهم "هـ. م"40 سنه 4 أيام علي ذمة التحقيقات لإتهامه بقتل سيدة بعد رفضها الزواج منه.

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تفاصيل قتل عاطل لسيدة بعد رفضها الارتباط به فى المنوفية

لقيت سيدة مصرعها علي يد عاطل بمركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، بإستخدام سكين التين الشوكي، بعد رفضها الخطبه له عقب طلاقها، ليقرر الإنتقام منها وقتلها بعدة طعنات فى الشارع وأمام المارة.

وتلقي اللواء عمرو عبد الرؤوف، مدير امن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز بركة السبع يفيد بقيام عاطل بقتل علي "ف.م" مقيمه بمركز بركة السبع، لرفضها الخطبه له.

وتم نقل الفتاة لمستشفي شبين الكوم التعليمي لمحاولة إنقاذها وجاءت المحاولات بالفشل، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل العناية المركزة.

وبالإنتقال والفحص وسؤال والدتها أكدت انه هددهم بانه في حاله عدم تزويجها له سيقوم بقتلها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.