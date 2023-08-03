اليوم، مواجهة نارية بين الأهلي والمصري في ربع نهائي كأس مصر

يواجه النادي الأهلي نظيره المصري البورسعيدي في ربع نهائي كأس مصر وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

وتأهل الأهلي بعد الفوز على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

بينما تأهل الفريق البورسعيدي بعد الفوز علي حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وينتظر الفائز من مباراة اليوم نادي إنبي الذي سبق وأن تأهل إلي نصف نهائي الكأس.

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آخر فوز للأهلى على المصرى

ويعود آخر فوز للأهلى على حساب المصرى البورسعيدي الى لقاء الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في شهر أغسطس من العام الماضي 2022 وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين حملا توقيع كل من رامى ربيعة وحسام حسن.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى البورسعيدى

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسى تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري

تقابل الفريقان في 148 لقاء في مختلف البطولات ومباراة انسحب فيها الأهلي أمام المصري في كأس الرابطة الموسم الحالي، جمعهم الدوري المصري في 125 لقاء وكأس مصر في 22 مباراة والسوبر المصري في مناسبة وحيدة أقيمت في دولة الإمارات وفاز الأحمر بهدف نظيف.

استطاع الأهلي الفوز في 86 مباراة بينما حقق المصري الانتصار في 25 لقاء وتعادلا 37 مرة، سجل المارد الأحمر في مرمي الفريق البورسعيدي 227 هدف بينما سجل المصري البورسعيدي 115 هدف.

أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز فى تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث فى مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.