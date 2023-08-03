الخميس 03 أغسطس 2023
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حوادث

تشريح جثة شاب قتل علي يد شخص بطلق ناري في الصف

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شاب علي يد شخص بطلق ناري بسبب خلافات بينهما فى منطقة الصف،  وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد حصول على تقرير الصفة التشريحية.

 

مقتل شاب فى الصف 
 

تلقى مركز شرطة الصف بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاة في الشارع بدائرة المركز، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري وتم نقل الجثة إلى المشرحة  تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه وآخر بسبب خلافات بينهما، قام خلالها المتهم بإطلاق عيار ناري على المجنى عليه مما أسفر عن مقتله، وفر المتهم هاربا.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

مقتل طالب بعين شمس 

وفى سياق آخر لقى طالب مصرعه على يد عاطل فى منطقة عين شمس انتقاما من والدة المجني عليه لسبه وقذفه، وألقى رجال الشرطة القبض على المتهم.

 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور انتقلت اجهزة الأمن وعثر على جثة طالب مقتول بطعنة سكين فى الصدر.

 

وتوصلت التحريات الى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بسبب نشوب مشاجرة سابقة بين المتهم ووالدة المجني عليه قامت فيها السيدة بسبه.

 

وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الجريمة لقيام والدة المجنى عليه بسبه فانتقم من ابنها بقتله ليحرق قلبها عليه وتحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

 

وفي وقت سابق، توفى شاب جراء تعرضه للصعق الكهربائي داخل منزله بقرية شبرامنت بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

 

تلقي  مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال أحد الأشخاص لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وادعاء تعرضه لصعق كهربائي ومقيم بقرية شبرامنت بدائرة المركز.

 

وبالانتقال والفحص وسؤال أهلية المتوفى أفادوا بتعرضه لصعق كهربائي من أحد الأجهزة داخل المنزل “ الثلاجة ” أثناء انقطاع الكهرباء، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي وجرى التحفظ على الجثة داخل ثلاجة مستشفى شبرامنت تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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