رسميا، رحيل أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي، والأحمر يودعه بكلمات مؤثرة

وجه النادي الأهلي الشكر إلى رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول الدكتور أحمد أبو عبلة عن الفترة التي قضاها مع الفريق مساهمًا في الإنجازات والألقاب العديدة رفقة القلعة الحمراء.

وأكد النادي في بيان رسمي على الصفحة الرسمية للفريق علي فيس بوك “أنه أبو عبلة أحد أبناء النادي ولم يتأخر عن النادي عند الاستعانة به في أي وقت، إشارة منهم أن تلك الفترة تحتاج إلى ترتيبات معينة وخطط واضحة التنفيذ".

ومن المقرر أن يعلن النادي الأهلي رئيسَ الجهاز الطبي الجديد عقب لقاء المصري اليوم الخميس.

ويخوض النادي الأهلي مباراته المقبلة أمام المصري البورسعيدي في المباراة التي ستقام على ملعب إستاد برج العرب في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر اليوم الخميس.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

وتقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية بالدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.

آخر فوز للأهلي على المصري

ويعود آخر فوز للأهلي على حساب المصري البورسعيدي الى لقاء الدور الثاني من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2021-2022 في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بالإسكندرية في شهر أغسطس من العام الماضي 2022 وفاز بها الفريق الأحمر بهدفين نظيفين حملًا توقيع كل من رامي ربيعة وحسام حسن.

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري البورسعيدي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، على معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: بيرسى تاو، محمود كهربا، حسين الشحات.

125 مباراة جمعت الأهلي والمصري البورسعيدي

وتحمل المواجهة القادمة بين الأهلي والمصري البورسعيدي المواجهة رقم 126 فى تاريخ مواجهات الفريقين حيث تقابلا في 125 مباراة سابقة وحقق الأهلي الفوز فى 69 مباراة، وتعادل الفريقين في 36 مباراة وفاز المصري فى 20 مباراة.

ونجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المصري في 176 مرة بينما سجل لاعبو المصري 90 هدفا في شباك الأهلي.

ونجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام المصري في 59 مباراة بينما تمكن المصري من الخروج بشباكه نظيفة أمام الأهلي في 27 مباراة.

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين

وكان أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين من نصيب الأهلي، عندما فاز بنتيجة 4- صفر، وهو ما حدث في مناسبتين، الأولى فى موسم 1978- 1979، وسجل رباعية الأهلي حينها فتحي مبروك، ومختار مختار، ومحمود الخطيب، وشريف عبد المنعم، والثانية فى موسم 1998- 1999، وسجل رباعية الأهلي حينها علاء إبراهيم هدفين، وحسام حسن هدفين.

الأهلى يتخطى الداخلية في دور الـ 16

وفاز الأهلي على نظيره الداخلية بنتيجة 2 /0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الكلية الحربية بدور الـ 16 لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023.