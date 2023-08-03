الخميس 03 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الأوقاف تطلق غدا 10 قوافل دعوية بالمحافظات

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو

تطلق وزارة الأوقاف غدًا الجمعة، عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة في 10 محافظات.

 

وكلف وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، الدكتور رمضان عبد الرازق خطيبًا للجمعة القادمة.. وموضوعها: "الحمد في الكتاب والسنة".

 

وتفتتح وزارة الأوقاف 15 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 4 / 8 / 2023م،منها (12) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 50 ) مسجدًا منها ( 40 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

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أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
1. كلوتة - عزبة كلوتة - المراشدة - الوقف
مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
2. الشهايبة - الربع - تمي الأمديد
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
3. السلام محلة كيل - مركز أبو حمص 
4. عزبة العمدة القبلية - الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى
5. الكوم الأحمر - زاوية نعيم - أبو حمص
6. الرحمن - عزبة لاشين - الدلنجات
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
7. أولاد فهمي - بعبش - طامية 
8. الر حمة - كحك بحري - الشواشنة - يوسف الصديق
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
9. الجديد - الورق - سيدي سالم شرق
10. الرحمن - قرية 18 الأبعادية - الحامول
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
11. الرحمة - كفر النصيري - هربيط - أبو كبير
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
12. التوحيد - نجع أبو رجل - مركز العسيرات
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف السويس
م المسجد وعنوانه
1. أبو الليف - حي السويس
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
2. الرحمن - زليتم - نجع حمادي
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
3. النور - كفر دفرية - كفر الشيخ

 

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الدكتور رمضان عبد الرازق الدكتور محمد مختار جمعة رمضان عبد الرازق وزارة الأوقاف وزير الاوقاف الدكتور محمد مختار جمعة يوسف الصديق

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