حالات الحجز علي ممتلكات الزوج حال امتناعه عن سداد النفقة

الحجز علي ممتلكات الزوج أحد الطرق القانونية التي يتم تنفيذها، في حالة تخلفه عن سداد نفقة الصغار، فما الحالات التي يتم فيها الحجز علي ممتلكات الزوج.

يقول فهد مرزوق أن الحجز علي الممتلكات، يتم من خلال تقديم الصيغة التنفيذية لمحضر التنفيذ، وبعد التقديم يتم إعلان المنفذ ضده وإذا كانت لديه منقولات يتم الحجز عليها بعد وضع طرد عليها تمهيدا لبيعها في المزاد العلني، ويتم إعداد نشرة البيع، وفي حالة عدم قدرة المحضر علي التنفيذ يتم الاخطار بذلك، وتحرير دعوي بجنحة التبديد، ويصدر الحكم فيها بالحبس، موضحا أنه في حالة الاشياء النفيسة يتم وضعها في حرز مغلق ويتم تشميع الأشياء النفيسة فقط.

Advertisements

وأوضح أنه لا تسقط نفقة الصغار بصدور حكم حبس الزوج لامتناعه عن سداد النفقة وتنفيذه للحكم، ومن حق الزوجة في هذه الحالة اللجوء إلى المحكمة لتنفيذ حكم الحبس عن المدة المطالب به والمحكوم به بالنفقة عن طريق الحجز التنفيذي عن طريق إدارة تنفيذ أحكام الأسرة بالمحكمة التابعة لها.

وأضاف: "يتم ذلك بتوقيع الحجز التنفيذي على منقولات الزوج المحبوس أو ممتلكاته وبيعها بالمزاد العلني ويحدد موعد للبيع وتستوفي الزوجة متجمد النفقة المطالب به والمحكوم به بالحبس عنها".

وتابع: تعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراءـ مضيفا: أوجبت المادة ٧٢ من القانون ١ لسنة ٢٠٠٠ علي بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير العدل وبناء على تقدم يكون للزوجة حق اللجوء بصرف نفقة المحكوم به من بنك ناصر في فترة حبس الزوج ويصرف لها نفقة شهرية المحكوم به باستمرار حتى لو بعد خروج الزوج وتنفيذه الحكم.

ما هي محاكم الأسرة؟

ومحاكم الأسرة هي المحاكم المختصة وبنظر مسائل الأحوال، وأنشئت بعد صدور قانون إنشاء محاكم الأسرة، وهو القانون رقم 10 لسنة 2004، وتوجد محكمة أسرة داخل كل محكمة جزئية، كما توجد دوائر استئنافية متخصصة داخل كل محكمة استئناف للنظر في الطعون على أحكام محكمة الأسرة، في الأحوال التي يجيزها القانون.

وألزم القانون من يرغب في إقامة دعوى من دعاوى قانون الأحوال الشخصية (باستثناء الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، والأوامر الوقتية)، أن يبدأ بتقديم طلب إلى «مكتب تسوية المنازعات الأسرية»: وهو مكتب وظيفته الاجتماع بأطراف النزاع، وسماع أقوالهم، وإبداء النصح والإرشاد لهم حول آثار النزاع من أجل محاولة حلّه وديا. وهذا المكتب يتبع وزارة العدل، ويتكون من عدد كافٍ من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين.