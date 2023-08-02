الأربعاء 02 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

مدحت صالح وريهام عبد الحكيم يجريان البروفات النهائية لحفلهما بمهرجان العلمين (فيديو وصور)

بروفات مهرجان العلمين،
بروفات مهرجان العلمين، فيتو

Al Alamein Awards، تستقبل مدينة العلمين الجديدة الدورة الأولى من مهرجان Al Alamein Awards  حتى 26 أغسطس الجاري حفل غنائي جديد للفنان الكبير مدحت صالح ونجمة الأوبرا الفنانة ريهام عب الحكيم..

حفل مدحت صالح وريهام عبد الحكيم فى العلمين

وعلى قدم وساق يُجري الثنائي البروفات النهائية إستعدادًا لحفلتهما بــ مهرجان العلمين الترفيهي والمقرر إلإقامتها غدا الخميس 3 أغسطس الجاري..

وسيغرد  مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو والموزع الموسيقي الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أعماله البراقة الكلاسيكية والحديثة ومنها جايلكم يا اللي وحشتونى، بحلم على قدي، ماشي في ضلها، المليونيرات، النور مكانه في القلوب، زي ما هي حبها، وعدي، حبيبي يا عاشق، يتقال، ابن مصر، كما تغنى بعدد من مؤلفات زمن الفن الجميل منها برمي السلام، شط إسكندرية، ثلاث سلامات وقولوا له الحقيقة.

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كما تشاركه بالحفل ريهام عبد الحكيم لتشدو باجمل أغنياتها كـ ؛ خاتم سليمان، فيها حاجة حلوة.. وجانبا من أغنيات وردة وكوكب الشرق أم كلثوم..

 مهرجان Al Alamein Awards 

وتشتمل الدورة الأولى من المهرجان على 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، كما يشهد Show جوي لطائرات الـRc بمشاركة لاعبين محترفين وأيضًا بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، إضافةً إلى تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصاممي أزياء بالوطن العربي. 

ومع نهاية أيام المهرجان يشهد حفل Al Alamein Awards في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس حفلات لتوزيع الجوائز والتي ستُقدم بالتزامن مع التشغيل الرسمي لمدينة العلمين الجديدة. 

قامات فنية في مهرجان العلمين 

شهد مؤتمر مهرجان العلمين الجديدة، حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، أبرزهم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وحازم إمام نجم الزمالك السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعماد متعب نجم الأهلي السابق، والدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك السابق، والناقد الرياضي حسن المستكاوي، والناقد طارق الشناوي

 

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