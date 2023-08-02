الأربعاء 02 أغسطس 2023
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سياسة

طلب إحاطة بشأن تعدد اختصاصات المسئولين داخل وزارة الصحة

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن تضارب اختصاصات عدد من المسئولين داخل وزارة الصحة وتولى شخصيات بعينها عدد كبير من المناصب في آن واحد.

 

وزارة الصحة

وقال "محسب"، في طلبه، إن وزارة الصحة واحدة من الوزارات الخدمية الهامة نظرا لما تقوم به من دور كبير في تحسين صحة المواطنين، إلا أنه لوحظ في الفترة الأخيرة وجود بعض الشخصيات داخل الوزارة التي تتولى أكثر من منصب قيادى بالمخالفة للقانون خاصة وأن هذه المناصب قد تؤدى إلى تقاطع المصالح، ومنها منصب رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، إذ يتولى المنصب شخصا بعينه يشغل عددا كبيرا من المناصب داخل القطاع الحكومى وكذلك في القطاع الخاص فإلى جانب منصبه رئيسا للطب العلاجى بوزارة الصحة وإشرافه المباشر على أكثر من ٥٤٠ مستشفى تابعة للوزارة يشغل رئيسا لعدد كبير من الجمعيات الطبية فهو رئيس لمستشفي مدينة نصر التخصصى ورئيسا لمجلس إدارة جمعية بن النفيس بطنطا ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية  وعضو مجلس إدارة لعدد كبير من الجمعيات ويعمل زائرا بمستشفى خاص بالغردقة كما يعمل أستاذا بالجامعة كما أن هناك تساؤلات حول قيام بعض المستشفيات الخاصة التي يعمل بها بتأجير مستشفيات تابعة للمؤسسة العلاجية.

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ناقوس الخطر

وأضاف النائب أيمن محسب في طلبه،  أن الأمر يدق ناقوس الخطر ويجب التحقيق فيه فليس من المعقول أن يتولى شخصا بعينه كل هذه المناصب ويعمل بالقطاع الخاص والقطاع الحكومى ويشغل منصب كبير داخل وزارة الصحة يسمح له بنفوذ وصلاحيات تنعكس عليه في القطاع الخاص، والأمر أصبح جد خطير خاصة وأنه يتناول قضيتان على حد سواء أولها تقلد شخص واحد لعدد كبير من المناصب وثانيها تضارب المصالح، ولا نعلم لماذا يصمت وزير الصحة على هذا الأمر.

 

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استجابة الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لـ 11 ألفا و895 شكوى واستغاثة من الحالات المرضية الواردة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة استجابة بلغت 99.86%.

 

رفع معدلات رضا المواطنين

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة الدائم على سرعة الاستجابة والوصول لأقل معدل زمني في الرد على الشكاوى والعمل على حلها، مع الحرص على جودة الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرًا إلى التعاون الفعال بين كافة القطاعات، والإدارات والجهات المعنية بوزارة الصحة والسكان، حرصا على رفع معدلات رضا المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

 

وأضاف "عبدالغفار"، أن عدد الحالات التي تم تسجيلها على الخط الساخن للمشروع القومي للرعايات والحضانات 16474، خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغت 59 ألفا و202 حالة، بينهم 44 ألفا و584 حالة لخدمات الرعاية المركزة، و14 ألفا و618 حالة لخدمات الحضانات.

وأوضح «عبدالغفار» أن مركز الخدمات الطارئة 137 استقبل خلال النصف الأول من العام الجاري، 10 آلاف و206 بلاغات، لطلب توفير أكياس الدم بكافة فصائله ومشتقاته، حيث قامت الوزارة بتوفير 7 آلاف و724 سريرا من (رعايات مركزة – حضانات – ورعايات أطفال – حروق – سموم)، وتستمر المنظومة بالعمل الدائم على مدار الساعة لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

 

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الطب العلاجى القطاع الحكومي تضارب المصالح رئيس قطاع الطب العلاجى طلب احاطة قطاع الطب العلاجي

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