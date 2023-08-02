الأربعاء 02 أغسطس 2023
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أخبار مصر

القباج توجه باستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات التكنولوجية

صندوق مكافحة وعلاج
صندوق مكافحة وعلاج الادمان, فيتو

أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معسكر لإعداد القيادات التطوعية لطلاب الجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالي.

مناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان 

يأتي ذلك لمناهضة تعاطى المواد المخدرة وحماية الشباب من الإدمان وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي وبمشاركة 150 طالبة وطالبة من الطلاب الأوائل والمتميزين في 10 جامعات تكنولوجية على مستوى الجمهورية.

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تضمن  المعسكر على مدار 5 أيام سلسلة من المحاضرات عن تنمية مهارات العمل الجماعي والتواصل ومهارة حل المشاكل، بالإضافة الى المعلومات  المعرفية  عن أضرار تعاطى المواد المخدرة بأنواعها وتأثير تعاطى المخدرات التخليقية وارتباطها بالعنف وارتكاب الجرائم،وأيضا آليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية العلاج من الإدمان من خلال الخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة الإدمان والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الوقاية من المخدرات لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، كما تم تنظيم  سلسلة من جلسات العصف الذهني للطلاب وتوجيههم نحو أهمية استخدام طاقاتهم ومشاريع التخرج في الوقاية،كما عرض الطلاب سلسلة من المشروعات التكنولوجية التي قد تساهم في تطوير العمل الوقائي من تعاطى المواد المخدرة تحت شعار " ابدأ من جامعتك " 
 
ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بتوفير أوجه الدعم لاستثمار طاقات الشباب من طلاب الجامعات التكنولوجية ومشاركتهم في تنفيذ البرامج التوعوية للوقاية من الإدمان من خلال استمرار عقد سلسلة من المعسكرات واللقاءات لتدريبهم والتأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا في برامج التوعية بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

 وشارك الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  الطلاب حوارا مفتوحا حول أهمية  استخدام التكنولوجيا في البرامج التوعوية في مجال الوقاية من الإدمان كذلك التأكيد على أهمية العمل التطوعي في تنمية المهارات الحياتية لدى الشباب مؤكدا على حرص وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان في الارتقاء بدور الشباب في منظومة العمل التطوعي بأبعادها المختلفة وبناء قدراتهم لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في القضايا التنموية لاسيما البرامج التوعوية لمكافحة تعاطى المخدرات، أيضا مشاركة الشباب المتطوعين في إعداد الخطط والاستراتيجيات التي يضعها الصندوق للوقاية من تعاطي المخدرات وتنفيذ الأنشطة التوعوية لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، بجانب التنظيم لكافة الفعاليات والبرامج والانشطة التي يقرها الصندوق كذلك المشاركة المستمرة بكافة فعاليات الأعياد القومية
 
كما تم استعراض الوضع الراهن لمشكلة تعاطي المخدرات وخطورة الإدمان وأنه يتم تدريب الشباب المتطوعين لدى الصندوق على المحتوى المعرفي لقضية الإدمان وتعاطى المخدرات وأنواعها وتأثيراتها، وكذلك الأفكار والمعتقدات الخاطئة ومسببات الإدمان والوقوع فيها وكيفية الوقاية منها، وذلك من خلال اختيار أفضل الكوادر لتكوين وحدات تطوعية بجميع المحافظات، وأيضا تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية داخل المدارس والجامعات لوقاية الطلاب من أضرار المخدرات كما يتم تأهيل هؤلاء الشباب لتمثيل الصندوق في الملتقيات الشبابية واللقاءات الكشفية والجوالة وكافة فعاليات وأنشطة الصندوق والمنتديات العالمية.

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